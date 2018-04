Von Heiko P. Wacker

Auf die Britischen Inseln kann man fliegen, man kann auch den Eurotunnel nutzen - doch wirklich stilecht reist es sich mit dem Schiff an. Vor allem, wenn man das eigene Fahrzeug, beispielsweise das Motorrad, den Wohnwagen oder den Camper nicht missen möchte, sollte man diesen Weg in Betracht ziehen. Die Seefahrt hat nämlich noch immer einen herrlich majestätischen Charme, wie Kapitän Marenco Piero findet ...

Konzentriert stehen er und zwei seiner Offiziere auf der Brücke der Delft Seaways, die permanent zwischen Frankreich und England verkehrt: gerade dirigiert der gebürtige Genuese den 186 Meter langen Stahlbau in den Hafen von Dünkirchen. Dort reihen sich schon die Gäste seiner nächsten Passage: mit Wohnwagen ausgestattete Familien aus den Niederlanden, Lkw-Fahrer aus Rumänien, Reisebusse aus Belgien, Studentenpärchen im patinierten VW-Bulli samt aufgemalter Blumen. Zugleich warten im Bauch der 2006 fertig gestellten Fähre jene, die gerade aus Dover kommen. Die Mannschaft allerdings hat alles im Griff - routiniert werden die einzelnen Parkreihen in den verschiedenen Decks freigegeben und aufs Festland gewinkt.

Fensterplätze sind beliebt

Jene, die gerade sein Schiff verlassen, sah er eben noch auf den Monitoren der Brücke - die Neuankömmlinge rollen derweil über vier Rampen ins Innere. Alles läuft routiniert ab, ohne dass es beliebig wirken würde. Nur wenige Minuten vergehen, dann parken rund 200 Fahrzeuge an Bord, während sich die Gäste in den verschiedenen Restaurants und Cafés verteilen: speziell die Fensterplätze - und derer gibt es dank der großzügigen Verglasung viele - sind jetzt beliebt. Und während der erste Kaffee - der üppig bemessene Americano wird für zwei Pfund feilgeboten, was 2,30 Euro entspricht - mundet, rangiert Marenco Piero sein Schiff schon wieder rückwärts durch den Hafen. Noch eine kurze Drehung, dann darf der Bug durch die Hafenausfahrt in Richtung England zielen. In diesem Moment klingelt das Telefon auf der Brücke.

Natürlich hat die Reederei den Journalisten aus Heidelberg schon vor Wochen angekündigt. Doch die letzte Entscheidung liegt, wie an der Rezeption des Schiffes auf Deck 6 klar gestellt wird, beim Capitano. Allein und ausschließlich. Doch der zeigt sich alles andere als unnahbar - und bittet nun auf die Brücke, was einen nicht unerheblichen Weg in die Höhenlagen des Schiffs bedeutet, vorbei an den Kabinen des Personals, wobei im Flur gerade einige Leitungen kontrolliert werden. Das führt gleich mal zu einem hektischen Moment: Entgegenkommende Handwerker mit Werkzeug in einer engen Sicherheitsschleuse, gepaart mit britischer Höflichkeit, wer denn nun zuerst passieren darf, lösen prompt Alarm aus - die Tür in diesem sensiblen Bereich stand nur wenige Sekunden und doch zu lange auf. Sicherheit geht vor, ein beruhigendes Gefühl.

Auf der Brücke dann: beinahe ehrfürchtige Stille. Längst hat die als "Roll on Roll off Cargo Passenger Ship" klassifizierte Delft Seaways ihre Reisegeschwindigkeit von 25 Knoten erreicht, was etwa 46 km/h entspricht. Das Wetter ist gut, die Sicht nicht weniger, so dass der Kapitän kurz an den Dritten Offizier übergeben kann - um in seinem fensterlosen Büro unter der Brücke rasch seine Mails zu lesen.

"Ich möchte meinen Job nicht missen", schmunzelt Marenco Piero, der selber ein wenig überrascht ist, dass er nun schon 44 Jahre zur See fährt. "Tanker, Fähren, Frachtgut - und das auf allen Meeren der Welt", meint er nur summarisch auf die Frage nach seiner bisherigen Karriere. "Asien, Nord- und Südamerika, Afrika - ich glaube, ich war wirklich schon überall, wobei ich viel lieber Passagierschiffe befehlige als reine Frachter. Es liegt mir eben einfach im Blut." Dann hält er kurz inne, blickt auf die Seekarten vor ihm - und fügt hinzu: "Ja, es war eine Herzensentscheidung, damals mit 18." Als Kadett fing er an, wobei er seit 20 Jahren auf Fähren tätig ist, die letzten zehn Jahre schließlich auf Schnellfähren wie der Delft Seaways, die er nun seit drei Jahren im Schichtbetrieb dirigiert.

Der Dienst zur See ist klar geregelt, Arbeitszeitgesetze gelten auch hier. "Die ganze Crew - und das sind insgesamt 75 Leute von der Küchenhilfe bis zu den Offizieren - arbeitet im 12-Stunden-Rhythmus, immer von 6.30 bis 18.30 Uhr. Dann wechselt uns die Gegenschicht ab, wobei wir regelmäßig zwischen Tag- und Nachtschichten tauschen." Nach zwei Wochen stehen dann zwei Wochen Pause an, die der Kapitän in Liverpool bei seiner Frau und den beiden Jungs verbringt. "Der ältere will zur Navy, Pilot werden", freut er sich. "Er ist jetzt so alt, wie ich damals war, als ich als Kadett anfing." Denn niemand wird als Kapitän geboren; man muss sich nach oben arbeiten, oft über viele Jahre hinweg. Und die Verantwortung ist groß - umso mehr schmerzt es akkurate Menschen wie Marenco Piero, wenn ein schwarzes Schaf für negative Presse sorgt, wie jüngst in Italien geschehen.

Und akkurat geht es nun wirklich zu auf der Brücke: selbst die wenigen Minuten, die Marenco Piero in seinem Büro verbringt, werden dokumentiert. Dabei hält der Kapitän sehr viel von seinen Leuten, wie man bei der Frage nach der Technik feststellen kann: "Das weiß mein Techniker Dan besser, ich rufe ihn mal." Zwei Minuten später steht ein sympathischer Brite im Büro, und erzählt von den vier MAN-Achtzylindern, ihrem Gewicht von je 9,5 Tonnen und ihrer Leistung von je 9500 PS, die sie bei scheinbar gemächlichen 550 Umdrehungen die Minute an die beiden Schrauben im Heck abgeben. Je Überfahrt genehmigen sich die Maschinen im Bauch des Schiffs - die drei Sechszylinder-Generatoren dürfen hier nicht vergessen werden - etwa 7,5 Tonnen Schweröl.

"Auf meinem Privatboot geht es lauschiger zu", meint der smarte Genuese. Gerade einmal 6,5 Meter misst sein Freizeitboot, das in Italien liegt - ziemlich genau 180 Meter weniger als die Fähre. Dennoch fühlt er sich auch als Privatier auf dem Wasser wohl, wobei er schon Pläne für seine Zeit als Rentner macht. "Ich werde wohl den Rest meines Lebens auf dem Wasser verbringen ..."

Kurz darauf steht der Kapitän schon wieder auf der Brücke, sein Dritter Offizier - die hübsche Irin Donna O'Sullivan - zieht sich gerade eine signalfarbene Jacke über. Während des Anlegemanövers in Dover wird sie vom Heck aus per Funk Meldung auf der Brücke machen. Seit acht Jahren fährt sie zur See - in weiteren fünf oder zehn Jahren wird sie vielleicht selbst für ein Schiff verantwortlich sein. Nun aber muss sie los, der Weg zum Heck ist weit. Auf der Brücke macht sich unterdessen abgeklärte Konzentration breit.

Mindestens drei Offiziere müssen dort nun sein - kein Hochmut angesichts des wuseligen Hafens von Dover. Eine Fähre wird soeben beladen, eine andere legt gerade ab, während wir uns unter den markant-weißen Klippen in den Hafen schieben. Scheinbar in Zeitlupentempo rangiert Marenco Piero sein Schiff rückwärts an den zweigeschossigen Hydraulikanleger, während Donnas Stimme aus dem Funkgerät schallt: "Noch zehn Meter, noch neun, noch acht..." Chefoffizier Maciek Szymanski wiederholt penibel jede Angabe, während der Zweite Offizier Mike Taylor die linke Backbordseite im Blick hat. Marenco Piero wiederum hat an der Steuerbordseite Position bezogen und steuert das Schiff nun mit minimalen Bewegungen an den Anleger, am Ende auf den von Donna durchgegebenen Zentimeter genau, bis die Parkposition erreicht ist.

Denn auf der Pier warten schon wieder Familien aus den Niederlanden, etliche Lkw, drei Gruppen von Motorradfahrern und zwei nostalgische VW-Bulli. Fast könnte man meinen, der Job als Kapitän sei ein Job wie viele andere. Aber das scheint nur so.