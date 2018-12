Der Name des Familienbetriebs rührt von einem Eisvogel, der den idyllischen Weiher als seine Brutstätte ausgewählt hatte. Fotos: PR

Von Karin Kampwerth

Sie heißen Herkules, Aramis, Magnum und Taurus, doch in der Hallertau denkt niemand an griechische Mythologie, drei Musketiere, Speiseeis, oder Sternzeichen. Hier im sanft geschwungenen Grenzland zwischen Niederbayern und Oberbayern saugt jedes Kind schon mit der Muttermilch die Namen der Hopfensorten auf, aus denen später einmal gutes bayerisches Bier gebraut wird. Dass Hopfen aber nicht nur im flüssigen Aggregatzustand seine wohltuend entspannende Wirkung entfalten kann, hat man im Hotel Eisvogel in Bad Gögging erkannt. Zwar ist der Kurort eigentlich für seine Schwefelquelle bekannt, ein Mineral, das bei Arthrose oder Rheuma "unschlagbar" ist, wie Hotelchefin Margit Zettl-Feldmann erklärt. Doch Hopfen ist konkurrenzfähig - nicht nur, weil er besser riecht. Äußerst wohltuend erleben lässt sich das im neuen Eisvogel Badhaus und Spa.

Hintergrund ■ Allgemeine Auskünfte erteilt der Tourismusverband im Landkreis Kehlheim e.V., Donaupark 13, 93309 Kehlheim, Telefon 09441 207-7330 ■ Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg über die A 6 nach Nürnberg, von dort weiter auf der A 9 in Richtung München bis zur Ausfahrt Denkendorf. Weiter Richtung Neustadt nach Bad Gögging, rund 310 Kilometer. ■ [+] Lesen Sie mehr ■ Allgemeine Auskünfte erteilt der Tourismusverband im Landkreis Kehlheim e.V., Donaupark 13, 93309 Kehlheim, Telefon 09441 207-7330 ■ Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg über die A 6 nach Nürnberg, von dort weiter auf der A 9 in Richtung München bis zur Ausfahrt Denkendorf. Weiter Richtung Neustadt nach Bad Gögging, rund 310 Kilometer. ■ Übernachten: Das Hotel Eisvogel verfügt über 58 Einzel- und Doppelzimmer entweder im klassischen Landhausstil oder im neu renovierten behaglich-modernen Look mit Boxspringbett. Die Einzelzimmer sind circa 16 Quadratmeter groß, die Suiten verfügen über einen getrennten Wohn-Schlafbereich, Balkon und teilweise mit XL-Badewanne. Ein Doppelzimmer kostet ab 170 Euro inklusive Frühstücksbuffet und Nutzung des Eisvogel-Spas mit Schwimmbad, Saunen und Fitnessraum, Suiten ab 340 Euro, Hotel und Gasthof Eisvogel, An der Abens 20, 93333 Bad Gögging, Telefon 09445/9690, hotel-eisvogel.de ■ Essen und Trinken: Neu ist die Eisvogel-Faulenzer-Pension mit Frühstücksbuffet und der Eisvogel-Kulinarik im Bistro, wo sich die Gäste von 9 bis 17 Uhr mit einem Langschläfer-Frühstück, Leckereien für zwischendurch, Lunchbuffet, vitalen Snacks und Kaffee und Kuchen bedienen können. Außerdem beinhaltet das Paket ein Fünf-Gang-Überraschungsemnü am Freitagabend und ein Vier-Gang-Abendmenü an allen weiteren Tagen. ■ Unbedingt anschauen: Die Hallertau bietet eine Reihe von Sehenswürdigkeiten, etwa die Hundertwasser-Ausstellung im Kunsthaus Abensberg, einer nach Entwürfen des österreichischen Architekten Peter Pelikan künstlerisch umgestalteten alten Villa auf dem Gelände der Brauerei Kuchlbauer. Lohnenswert ist auch ein Ausflug in die Weltkulturerbestadt Regensburg oder das barocke Kloster Weltenburg. Zum Shopping lädt das Designeroutlet-Center Ingolstadt-Village ein.

[-] Weniger anzeigen

Voriges Jahr hat Margit Zettl-Feldmann die Renovierung des nun 1600 Quadratmeter großen Spa-Bereiches in Angriff genommen und dabei ihren guten Geschmack unter Beweis gestellt. Das zarte Grün von Hopfenpflanzen zieht sich als Thema durch die großzügigen hohen Räume. Im Vintage-Stil mit sanften Farben und einem Fußboden aus dicken, warmen Holzdielen, die zum Barfußlaufen verführen, fühlt sich der Gast wie in einem luxuriösen Landhaus. Der 48-jährigen Hotel-Chefin ist damit eine wohltuende Symbiose aus einem modernen Spa mit Tradition und Heimatverbundenheit gelungen. Für Margit Zettl-Feldmann ist das Stilfrage und Konzept zugleich. Immerhin ist sie in der vierten Generation nicht nur geschäftstüchtige Gastgeberin, sondern führt das Hotel mit 58 Zimmern und 109 Betten vor allem mit Herz und Leidenschaft. Und mit der ganzen Familie.

Ehemann Martin Feldmann, 49, kümmert sich um den Einkauf und allerlei andere organisatorische Aufgaben, und die beiden Töchter, 14 und 17 Jahre alt, entwickeln auch schon brauchbare Talente. "Die eine backt hervorragend und die andere ist eher der Managertyp", erzählt Martin Feldmann mit einem Schmunzeln abends an der Bar.

Auch das gehört zum Familienbetrieb dazu, dass man sich rund um die Uhr um die Gäste kümmert. Die Familie Zettl-Feldmann wohnt deshalb nicht irgendwo in einer schicken Villa in der Nachbarschaft, sondern in einer Wohnung im Hotel. "Da sind wir im Notfall auch nachts erreichbar", sagt der Chef, dem der Familiensinn ebenso in die Wiege gelegt wurde, wie seiner Ehefrau. Martin Feldmann stammt aus einer Spargeldynastie, auch dafür ist die Region bekannt. Nicht zuletzt gibt es Senior-Chef Karl Zettl, 72. Nach wie vor ist er das immer präsente Familienoberhaupt, dem der Höhenflug des Hotel Eisvogel zu verdanken ist, weil er den Betrieb nach der Übernahme von seinem Vater 1982 nach und nach ausgebaut hat.

Angefangen hat alles auf einem großzügigen Grundstück, über den die Abens als kleines Bächlein mäandert, mit dem Badhaus von Margit Zettl-Feldmanns Urgroßvater Hans, einem Masseur. Weil die Umgebung so schön war, eröffnete er mit seinem Sohn Karl dort 1949 ein Café. Die Zettls nannten es Eisvogel, weil dieser die Abens und den hauseigenen Weiher als Nahrungsquelle und Brutstätte auserkoren hatte. "Kommt schnell her, der Eisvogel ist da", hätte die Großmutter früher die Familie immer zusammengerufen, erzählt die Hotelchefin.

Noch heute können die Gäste sich im Sommer an dem farbenprächtigen Vogel von einer Liege im Garten aus erfreuen. Von hier hat man zudem einen wunderbaren Blick auf die zahlreichen Hopfengärten mit ihren Gestängen, an denen sich die Pflanzen hochranken. Oder aber auf die Weiden, wo schottische Hochlandrinder grasen. Oder auf die Familienkapelle, aus der dreimal täglich das Ave Maria erklingt. Das schätzen auch die Gäste, sagt Margit Zettl-Feldmann, "denn manchmal muss man was klären zwischen Himmel und Erde."

Mit sich ins Reine kommen die Gäste im Hotel Eisvogel aber in erster Linie im Spa mit seinen 15 Anwendungsräumen, die meisten davon mit Tageslicht, um die Gäste durchatmen zu lassen, wie Spa-Teamleiterin Marie-Luise Geltl erzählt. Auch an das Wohlfühlerlebnis zu zweit hat man im Eisvogel gedacht, für Paare stehen zwei Spa-Suiten zur Verfügung. Natürlich gibt es die ganz klassischen Anwendungen, Moorpackungen, Cremepackungen, Hot-Stone- oder Rückenmassagen. In der Beauty-Farm kommen Marken wie Maria Galland und Pharmos Naturkosmetik zum Einsatz. Doch der Hopfen, der auch das Gold der Hallertau genannt wird, steht im Mittelpunkt - als Bad, Massage oder exklusives Behandlungsritual.

Sein würzig-warmer Duft umschmeichelt die Sinne, wenn man in Gaze eingewickelt mit Hopfenblüten bedeckt im versenkbaren Luftkissenbad die Seele baumeln lässt. Reines Hopfenöl, Hopfendolden und Meersalz verbinden sich in einem wunderbaren Peeling mit durchblutungsfördernder und hautstraffender Wirkung und die Bierstempel-Massage mit seiner Getreide- und Malznote ist bei den männlichen Gästen beliebt. Frauen hingegen strafen die Mär, am liebsten in Champagner zu baden, mit einem Bierbad Lügen. Die beruhigende und reinigende Wirkung auf Haut und Stoffwechsel lässt sich bei einem Glas Weltenburger Barock Dunkel besonders genießen.

Dem Hopfen huldigen lässt sich auch noch zum Tagesausklang an der Hotelbar, wo Barfrau Anita allerlei Empfehlungen für ihre Gäste parat hält. Da gibt es Hopfen-Prosecco und allerlei Hopfen-Schnäpse, aber auch die Spezialität des Hauses, den Sauschwanzlbeißer - ein Likörchen auf Hopfenbasis, den ein Neustädter Apotheker erfunden hat. Eigentlich eine Medizin, wie Seniorchef Karl Zettl erklärt, "denn der ist so gesund, dass ihn fast die Krankenkasse zahlt." Das Rezept zum Runterschalten hat man im Hotel Eisvogel aber in jedem Fall parat.