Von Dorit Koch

Hamburg. (dpa) Bei der Planung des perfekten Urlaubsglücks sind die meisten Menschen in Deutschland einer Umfrage zufolge in erster Linie preisbewusst. «Ein gutes Preis-Leistungsverhältnis ist für mehr als drei Viertel aller Deutschen eine Kernanforderung an den Urlaub», berichtete die BAT-Stiftung für Zukunftsfragen in Hamburg am Dienstag. Bei einer repräsentativen Befragung von mehr als 4000 Teilnehmern ab 14 Jahren gaben 79 Prozent dies als wichtigstes Kriterium für ihr persönliches Urlaubsglück an. Die Reisenden seien dabei nicht etwa geizig, sondern wollten genau wissen, was sie für ihr Geld bekommen.

Abgesehen davon spielten «materielle Qualitätsmerkmale» - etwa Shopping-, Unterhaltungs- und Wellnessangebote weniger eine Rolle, um die schönste Zeit des Jahres perfekt werden zu lassen: Neben einer schönen Natur und viel Sonne seien Urlaubern «immaterielle Werte» wichtig, berichtete Ulrich Reinhardt, Wissenschaftlicher Leiter der Stiftung. «Die Tourismusbranche muss umdenken: «Freundlichkeit und Wohlfühl-Atmosphäre sind wichtiger als Wellness-, Einkaufs- und Sportcenter», sagt er. «Zu viele Angebote vor Ort stressen mehr, als dass sie glücklich machen.»

So gehören zu den ermittelten Top Ten für «Das perfekte Urlaubsglück» auch eine schöne Natur, Gastfreundschaft und freundliches Personal, Atmosphäre und Gemütlichkeit, Harmonie, leckeres Essen, Ruhe und Erholung, warmes Wetter und viel Sonne, ein gesundes Klima und eine unkomplizierte Anreise. Auch hier gebe es Unterschiede zwischen den Geschlechtern, sagte Reinhardt: «Männer legen schon etwas mehr Wert auf das Materielle und achten stärker auf Preis und Leistung. Frauen ist es hingegen wichtiger, dass der Urlaub einfach eine besondere Zeit wird.»

Den «Dreiklang des deutschen Urlaubsglücks» nannte Reinhardt die Bedeutung von Preis-Leistung, Natur und Freundlichkeit. «Die Branche sollte sich wieder mehr auf ihre Grundpfeiler konzentrieren und nicht versuchen, sämtliche Angebote des Alltags, bei denen es im Zweifel noch an Qualität mangelt, auch im Urlaub bereitzustellen», sagte er. «Wäre ich Hotelier, würde ich vor allem in Gastfreundschaft investieren. Gerade in dem Bereich liegen auch viele andere Länder immer noch deutlich vor uns.»

Auffällig sei zudem, dass die Anforderungen an den Urlaub insgesamt stiegen, berichtete Reinhardt. «So wurden 1993 lediglich drei Merkmale von der Mehrheit der Bürger als besonders wichtig eingestuft - heute sind es 17.» Es zeige sich, dass die Deutschen reiserfahrener und auch anspruchsvoller als vor zwanzig Jahren seien. Sie erwarteten «höchste Qualität in jeder Klasse». Reinhardt: «Kompromisse will im Urlaub kaum jemand machen, ganz im Gegenteil: er soll möglichst perfekt sein.»