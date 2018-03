Von Claudia Diemar

Nachts faucht der Schneesturm ums Haus. Das Bayerwald-Dorf Bischofsreut, direkt an der Grenze zu Böhmen, scheint in den weißen Massen versinken zu wollen. Am "Loipenzentrum" ist nichts von Spuren im Schnee zu sehen. Mit Mühe sind ein paar Markierungstangen im wirbelnden Weiß erkennbar. "Macht nichts", meint Langlauflehrer Helmut Vitt, "dann machen wir uns eben unsere eigene kleine Übungsloipe".

Flugs zieht er eine Schleife über die Wolfgangskapelle und einen winzigen Weiher zurück zum Startpunkt. Es kann losgehen. Der Mann mag über siebzig sein, aber an Fitness fehlt es ihm nicht. Jetzt erklärt er den Grundgleitschritt und Regel Nummer eins: "Es muss flutschen". So macht der Langlauf nämlich richtig Spaß.

Gestern Abend ist die Gruppe angereist, fast alle mit der Bahn bis Passau, von dort per Bustransfer weiter. Fünfzehn Menschen aus allen Teilen Deutschlands, aus Berlin, Frankfurt, München und Nürnberg, von der Nordsee und aus der tiefsten Eifel sind gekommen. Alle haben ein Ziel: Die Begegnung mit Land und Leuten beim Wintersport in einer Gegend, die gern "Kanada vor der Haustüre" genannt wird, weil sie vor allem im Niemandsland der einstigen Grenze zuweilen von fast berauschender wie beängstigender Einsamkeit ist.

Hintergrund Hintergrund Allgemeine Auskünfte erteilt die "Begegnung mit Böhmen", Erwin Aschenbrenner, Dechbettener Str. 47b, 93049 Regensburg, Telefon 0941.260 -80, http://www.boehmen-reisen.de/. Zu Bischofsreut und Region unter www.haidmuehle.eu. Anreise: Mit [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Allgemeine Auskünfte erteilt die "Begegnung mit Böhmen", Erwin Aschenbrenner, Dechbettener Str. 47b, 93049 Regensburg, Telefon 0941.260 -80, http://www.boehmen-reisen.de/. Zu Bischofsreut und Region unter www.haidmuehle.eu. Anreise: Mit der Bahn bis Passau, anschließend per Shuttlebus weiter nach Bischofsreut. Für Anreisen mit dem Auto sind neben Winterreifen auch Schneeketten zu empfehlen. Über die Autobahn A6, A9 und A3 an Regensburg vorbei, an der Ausfahrt Hengersberg auf die B533, dann Richtung Bischofsreut/Haidmühle. 460 Kilometer. Pauschal reisen: Bei der im Text beschriebenen Langlauf-Variante "im Dreiländereck" kostet 1 Woche Unterkunft mit Frühstück sowie Transfer ab Passau und tägliches Programm in der Gruppe pro Person im Doppelzimmer 580 Euro. Inbegriffen ist auch eine Bahnfahrt und Führung ins Weltkulturerbe-Städtchen Krumau in Tschechien. Übernachten: Haidmühler Hof im Grenzdorf Haidmühle, gediegenes Haus mit 30 Zimmern, 4 Suiten sowie Wellnessbereich mit Hallenbad und 4 Saunen, Übernachtung mit 3/4-Pension (Frühstück, nachmittägliches Kaffee-Kuchen-Büffet sowie 4-Gang-Wahlmenü am Abend) pro Person ab 89 Euro, nur mit Frühstück ab 10 Euro, www.haidmuehler-hof.de. Essen und Trinken in diesem Haus: Serviert wird eine feine, regional betonte Frischeküche, die auch Vegetarier berücksichtigt. Der Böhmerwald ist für seine deftige Küche, vor allem die Knödel-Spezialitäten berühmt. Auch auf bayerischer Seite sind Knödel und Schweinebraten oder andere rustikale Gerichte bekannt. Das Bier ist ebenfalls grenzübergreifend gut. Bei der beschriebenen Reise wird im Gasthof "Zum Matthiasl" mit eigener Metzgerei gewohnt. Hauptgerichte gibt es bereits ab knapp zehn Euro, www.zummatthiasl.de.

"Reisen in der Gruppe heißt mit vielen Augen zu sehen", meint einer der Teilnehmer bei der Vorstellungsrunde am ersten Abend. Jeder erzählt von einer besonders schönen Reise, die man bislang erleben durfte. Dann serviert Frau Madl, die Wirtin des Langasthofs "Zum Matthiasl", Hirschbraten mit Knödeln und alle kauen in schweigender Eintracht.

"Begegnung mit Böhmen" nennt sich der kleine Reiseveranstalter, der die Teilnehmer zusammen gebracht hat. Leiter Erwin Aschenbrenner aus Regensburg, ein promovierter Philosoph, hat unmittelbar nach dem Fall des Eisernen Vorhangs damit begonnen, das einstige Niemandsland zwischen Bayern und Böhmen erfahrbar zu machen - per Rad, per Kanu oder eben auf Skiern.

Damit jeder sein persönliches Loipenglück finden kann, teilt man sich in Kleingruppen auf. Die Anfänger üben mit Helmut. Sportlich ambitionierte sind mit Erwin höchstpersönlich unterwegs. Fortgeschrittene, die es dennoch gemütlich angehen wollen, ziehen mit dem wortkargen Ludwig Hödl los. Und als Mann für alle Fälle gibt es noch Egon Urmann, der in Böhmisch-Röhren, dem nächsten Dorf hinter der Grenze, geboren wurde. Urmann bezeichnet sich selbst als "Überbleibsel der Böhmerwald-Urbevölkerung". Er ist pensioniert, aber schwer beschäftigt, hat Bienenvölker, eine Forellenzucht und ist als Goldsucher sowie als Nationalpark-Ranger auf tschechischer Seite tätig.

Egon Urmann ist einer, der den lieben langen Tag anschaulich erzählen kann, vom Leben im Böhmerwald einst und jetzt, auf beiden Seiten der Grenze, denn er hat mehr als zwanzig Jahre in Bayern gearbeitet. Heute lebt er in Lenora, dem einstigen Eleonorenhain, auf tschechischer Seite, hat zwei Pässe, fühlt sich als Europäer. Verständigung ist das Generalthema seines Lebens. Nichts ist ihm wichtiger als die Überwindungen einstiger Vorbehalte zwischen den Völkern und Volksgruppen. Klar gebe es Unterschiede, sagt er mit einem Augenzwinkern, die Bayern seien eher brave Leute, die Böhmen allesamt von Schwejkscher Art und anerkannte Meister in Sachen Durchwursteln und Improvisationstalent.

Die heutige Skitour mit Egon hat uns von Bischofsreut aus auf dem "Goldenen Steig" nach Cesky Zleby, zu deutsch Böhmisch-Röhren geführt. Der Goldene Steig ist kein Märchenbegriff, sondern der Name eines schon im Mittelalter bedeutenden Handelsweges zwischen Passau und Prachatitz, auf dem vor allem Salz transportiert wurde. "Steig" ist eine überaus korrekte Bezeichnung. Der einstige Säumerpfad ist auch heute nicht mehr als ein Waldweg zwischen uralten Fichten und jungen Laubbäumen, die unverdrossen aufschießen, wo die Nadelbaumriesen altersbedingt oder wegen Sturmschäden gefallen sind. Wir sind im Nationalpark Bayerischer Wald - Böhmerwald, in jenem Teil, wo kein Eingriff in die Natur mehr erlaubt ist.

Nach der Skitour versucht Egon, ein wenig Ordnung in das begriffliche Durcheinander zu bringen. Der Böhmerwald, auf tschechisch Å umava genannt, was "die Rauschende" oder "die Schäumende" bedeutet, ist eine etwa 120 km lange und bis zu 50 km breite Gebirgskette im deutsch-österreichisch-tschechischen Grenzgebiet.

Obwohl es sich also geologisch um ein einziges Gebirge handelt, spricht man hüben und drüben mal vom Böhmerwald, vom Mühlviertel oder Bayerischen Wald, zuweilen auch kurz Bayerwald genannt. Da hatte es Adalbert Stifter leichter, zu dessen Zeiten man nur vom Böhmerwald sprach - und jeder wusste, was gemeint war.

Zu beiden Seiten der Grenze mussten die Wäldler mit dem rauen Klima kämpfen, das im Winter den Schnee unter den Schritten "schreien" lässt. Aber die Grenzen sind seit einer Generation wieder offen, auch wenn man immer einen Ausweis dabei haben sollte, weil man dann und wann doch auf einen Kontrollposten treffen könnte. Auch in der Loipe gilt das, die Länder übergreifend mäandert wie die noch junge Moldau, deren Arm hier "kalte Moldau" heißt. Man muss sich hier auskennen, um seinen Weg zu finden. Selbst auf der "Bayerwaldloipe" ist nur ein Teil gespurt. Doch Erwin und Ludwig kennen die Gegend auch im dicken weißen Winterpelz gut genug, um die Gruppe durch den kniehohen Neuschnee am Grenzkamm entlang Richtung Dreiländereck zu führen.

"Wie ist es draußen kalt, ganz steif gefroren steht der Wald", kommentiert Georg Britting unseren Weg zum Dreisesselberg. Statt stolzer Fichten besteht dieser Wald aus Skeletten, die aus dem Nebelgrau ragen. Sturm Kyrill hat hier vor Jahren gewütet, dann der Borkenkäfer den Rest erledigt.

Wind und Schnee haben die abgestorbenen Stämme in frostig-bizarre Skulpturen verwandelt, die Bärte und Schöpfe aus festgebackenen Kristallen tragen. Dann bricht die Sonne durch. Der Schnee glitzert und gleißt. Er ist kalt genug, dass die Skier wie von selbst gleiten. Es "flutscht" und die Landschaft fliegt geradezu vorbei. Die ganze Welt besteht plötzlich nur noch aus strahlendem Weiß und schönem Blau. Man könnte meinen, jenseits des Polarkreises zu sein.

Diese überwältigende Mischung aus Kälte und Licht erleben zu dürfen, macht uns sprachlos glücklich. Dann ziehen Wolken auf und es schneit wieder. Aber wir nehmen uns Stifter zum Trost: "Ihre Freude wuchs noch immer, denn die Flocken fielen stets dichter".