Berlin (dpa)Air Berlin fliegt 2014 täglich von Düsseldorf nach Madrid. Die Verbindung wird am 13. Januar aufgenommen, teilt das Unternehmen mit. Der Flug startet um 7.50 Uhr in Düsseldorf und landet in Madrid um 10.15 Uhr. Zurück geht es um 11.10 Uhr, Ankunft in Düsseldorf ist um 13.40 Uhr. Auch aus Wien gibt es ab dem 13. Januar eine tägliche Verbindung nach Madrid.