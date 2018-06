Auch die kleinen Radprofis können kräftig in die Pedale treten - abends ist dann allerdings der Kinder-Akku leer. Fotos: thinkstock/Monika Kilian-Buchmann (3)

Von Monika Kilian-Buchmann

Die meistgestellte Frage vor der Reise lautet: "Schafft das denn die Kleine?" Gemeint ist die Tochter, vier-dreiviertel Jahre alt. Sie soll die Familien-Radtour "Rügen - Kleine Entdecker ganz groß" bewältigen. Da der Veranstalter kein 16-Zoll-Rad auf Lager hat, kommt Töchterchens Gefährt mit. Für die Eltern gibt es tadellose Mieträder vor Ort.

Erster Tag: Anreise

Die achttägige Tour startet in Stralsund. Die Tagesabschnitte sind auf Anhalten, Entdecken und Spaß haben ausgerichtet. Auf dieser Rundreise übernachtet man fast täglich in anderen Hotels. Um den Transport des Gepäcks zum nächsten Hotel kümmert sich der Reiseveranstalter "Die Mecklenburger Radtour".

Einen Parkplatz für das Auto gibt es beim Hotel oder beim Fahrradverleih. Bei Letzterem ist es praktischer, da man mit den Zweirädern gleich losstrampeln kann. Allerdings gibt es dort nicht viele Stellplätze.

Die erste Nacht verbringen wir im Radisson Blu. Es besitzt eine direkte Verbindung zum Hansedom, dem Stralsunder Erlebnisbad. Nach mehreren Stunden Wellenbad, Wasserrutsche und Whirlpool geht es völlig zerschlagen ins Bett. Bevor die Vierjährige die Augen zumacht, sagt sie: "Der Tag hat wirklich viel Spaß gemacht." Auftakt gelungen.

Zweiter Tag: Stralsund - Hiddensee - Breege

Der zweite Tag beginnt mit einer großen Herausforderung für eine Langschläfer-Familie: Aufstehen um 6.30 Uhr, Koffer versandfertig machen, Räder bepacken, frühstücken, müdes Kind bei Laune halten und pünktlich am Anleger im Stralsunder Hafen ankommen. Die genommene Fähre legt sogar eine Minute vor der Zeit ab. Kleiner Tipp: Einfach die Tickets schon am Vortag abholen, das sorgt für Entspannung am Morgen.

Die Fahrt nach Hiddensee dauert knapp 130 Minuten, hier ist Kinderbespaßung gefragt. Wer länger radeln will, steigt in Neuendorf aus. Für Familien mit kleinen Kindern eignet sich die Haltestelle Vitte.

Auf den Steinbrocken am Meer lässt es sich toll klettern. Nach ausgiebigem Toben ist der Kinder-Akku leer und der geplante Trip zum Leuchtturm der Insel nicht mehr machbar. Die letzte Fähre zum Zielort Breege fährt bereits um 16.15 Uhr.

Dritter Tag: Breege - Kap Arkona - Breege

Blitz und Donner wecken Kind und Kegel am Morgen des dritten Tages. Fairerweise klart es am Mittag auf, sodass der Tour nach Kap Arkona nichts mehr im Weg steht. Für die 18 Kilometer lange Strecke nimmt der Papa seinen kleinen Schatz im Fahrradsitz mit.

Ziel der Tour sind die beiden Leuchttürme auf Kap Arkona mit großartiger Aussicht. Die 164 Stufen hinauf verschaffen einem ausgeruhten Fahrradsitz-Kind angemessen viel Bewegung. Erwachsene können die Geschichte der sechsten Flottille der Nationalen Volksarmee der DDR in regelmäßigen Führungen nachverfolgen, Bunkerbesichtigung inklusive.

Zurück in Breege geht es endlich wieder an den Strand. Zur Stärkung gibt es zwei Matjesbrötchen für die Eltern und ein Stück Erdbeerkuchen für das Kind.

Vierter Tag: Breege - Königsstuhl - Sassnitz

Der vierte Tag führt von Breege nach Sassnitz. Wer den Weg dorthin verkürzen will, nutzt den "RADzFatzBus" mit Fahrradanhänger. Hier gilt: Wer zuerst kommt, parkt zuerst. Der Fahrplan wird auf Anforderung zugeschickt oder lässt sich aus dem Internet herunterladen. Packtaschen und Kindersitze müssen zum Transport abgenommen werden. Das gilt auch bei den meisten Fahrradmitnahmen auf der Fähre.

Nach einer Tour mit Bus und 13 Kilometern Rad stehen wir vor der Villa Aegir - ein schöner Altbau mit traumhaftem Blick auf die Ostsee. Die Mitarbeiter sind sehr freundlich und hilfsbereit, scheinen aber unterbesetzt zu sein. Während der Essenszeiten ist die Rezeption nicht besetzt. Das Platzangebot im Zimmer ist mit ausgeklapptem Sofa sehr begrenzt, es gibt kaum Ablageflächen.

Nach einer freundlich servierten, hausgemachten Lasagne beim Italiener am Sassnitzer Hafen naht der absolute Höhepunkt der Reise: Der Königsstuhl. Die Erlebnistour im "Nationalpark-Zentrum Königsstuhl" mit Maus Mimi und Rabe Krax ist kindgerecht aufbereitet. Die Kleinen können Exponate anfassen und bekommen neue Perspektiven von Wiesen- oder Teichbewohnern geboten. Die Großen können zwischen drei verschiedenen Audioguide-Touren wählen. Das Forscherzelt neben dem Holzspielplatz sorgt für Aha-Erlebnisse. Die Plattform mit grandioser Aussicht auf Kreidefelsen und Ostsee beeindruckt auch die jüngeren Zuschauer.

Fünfter Tag: Sassnitz - Prora - Binz - Sellin

Der erste Trip des fünften Tages geht in den Sassnitzer Schmetterlingspark mit seinen Riesen-Faltern. Größter Hingucker ist der Atlas-Seidenspinner mit der Flügelbreite eines DIN-A4-Blatts.

Mangels töchterlicher Kondition fahren wir mit der Fähre von Sassnitz nach Binz. Das nächste Ziel heißt Prora mit seiner gigantischen Nazi-Ferienanlage. Das dortige Museum ist nichts für Kinder unter zehn Jahren und selbst für die älteren Kids erklärungsbedürftig. Zu sehen gibt es ein Sammelsurium aus NS- und NVA-Zeit sowie den Themen Rügen und Wein. Imposant erscheinen vor allem die original eingerichteten Räume aus der damaligen Zeit, etwa ein KdF-Zimmer oder der Raum eines NVA-Hauptfeldwebels. Für die Tochter steht statt des Museums das erste Bad in der Ostsee auf dem Programm.

Die Reise nach Sellin wird durch ein heftiges Gewitter in Binz gestoppt. Deshalb geht es mit dem "Rasenden Roland" weiter - eine historische Bahn mit schnaufender Dampflok.

Sechster Tag: Sellin

Der sechste Tag ist ein Strandtag. Das Ballspielen und Herumplanschen in der glasklaren Ostsee macht mäusemäßig Spaß. Zur Belohnung gibt es hinterher Abendessen im "Petri" in der Ostbahnstraße. Die bestellte Ostseescholle mit Bratkartoffeln und grünen Bohnen im Speckmantel schmeckt zum Verlieben. Auch die Kinderfreundlichkeit ist vorbildlich: Die freundliche Servicekraft bietet von sich aus Buntstifte und Papier an, und nach dem Essen gibt es einen Lutscher.

Siebter Tag: Sellin - Putbus - Stralsund

Der siebte Tag führt das Entdecker-Trio zurück nach Stralsund. Wegen Regens geht es mit dem "Rasenden Roland" nach Binz und per Bahn weiter nach Stralsund. Dort besichtigen wir die Innenstadt mit ihren drei großen Kirchen und dem historischen Rathaus und stellen einen der wenigen Kritikpunkte der Tour fest: Die Entdecker haben vor lauter Forschen und Vorankommen kaum Zeit, die Orte zu entdecken, in denen sie auf ihrem Rundkurs wohnen.

Achter Tag: Stralsund und Abreise

Am letzten Tag steht das Ozeaneum mit seinem futuristischen Gebäude ganz oben auf der Entdeckungsliste. Hier ist die Anreise per Fahrrad oder mit den Öffentlichen zu empfehlen, da das angrenzende Parkhaus kaum freie Plätze bietet.

Das Ozeaneum eignet sich wunderbar für alle Altersgruppen. In seinen großen Meerwasser-Aquarien schwimmen viele Tiere, die aus nächster Nähe beobachtet werden können. Das Kindermeer in der obersten Etage mit der Pinguinanlage erklärt auch den Kleinsten die Lebenswelt der Nord- und Ostsee spannend und verständlich.

Nach der Rückgabe der Räder sitzt die dreiköpfige Entdeckergruppe im Auto und muss erst einmal tief durchatmen. Die Reise war fordernd, vor allem wegen des straffen Zeitplans. Doch alle drei Reiseforscher hatten viel Spaß, konnten großartig abschalten und, was das Wichtigste ist: Ja, die Kleine hat die Tour wunderbar geschafft!