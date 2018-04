Von Daniel Bernock

Chicago und Blues - diese zwei Begriffe sind gerade für Musikfreunde untrennbar. Auch sportlich ist Chicago weltberühmt: Michael Jordan, der bekannteste Basketballspieler aller Zeit, spielte für die Chicago Bulls. Und der berühmteste Einwohner der Stadt, Barack Obama, ist gleichzeitig mächtigster Mann der Welt. Jeder kennt Chicago. Und doch ist die Metropole bei deutschen Touristen meist, wenn überhaupt, dritte oder vierte Wahl - hinter den klassischen Zielen New York, Kalifornien und Florida.

Doch Chicago ist eine der amerikanischsten Städte, die es gibt. Mit ihrer idyllischen Lage am Michigansee und dem pulsierenden Stadtleben, Shopping-Möglichkeiten in allen Preisklassen und ihren vielen Grünflächen bietet die Stadt auch Amerika-erfahrenen Reisenden einen neuen Blick auf die Vereinigten Staaten - auch wenn sie mit Blues und Basketball wenig anfangen können. Von einem Geheimtipp zu sprechen, verbietet sich bei einer Stadt mit über 2,7 Millionen Einwohnern.

1. Tag:

Wer erst nachmittags oder am Abend landet, sollte die erste Nacht in einem der Hotelkomplexe in Flughafennähe verbringen. Dort stehen die großen Hotelanlagen, die vor allem von Amerikanern für Konferenzen, Kongresse und Hochzeiten genutzt werden. Da die Hotels meist über Hunderte Zimmer verfügen und nur selten ausgebucht sind, lässt es sich hier günstig und komfortabel übernachten.

Rein in die City geht es stilecht mit dem "L-Train", dem berühmten Bahn-System der Stadt, das mal über dem Straßenlevel und mal darunter verläuft (Fahrzeit Flughafen bis Innenstadt circa eine Stunde). Das zweitälteste Schienensystem in den USA, die ersten Abschnitte gingen 1892 in Betrieb, ist auch eines der meist genutzten des Landes. Mit der "Blue Line" fährt man vom Nord-Westen auf die Innenstadt zu, stets in Richtung der beeindruckenden Skyline, die schon aus der Ferne zu sehen ist.

Doch bevor wir im City Centre ankommen, lohnt es sich, an einem der hippen Stadteile außerhalb des Zentrums anzuhalten. Die Haltestelle Damen etwa befindet sich im kultigen Stadtteil Wicker Park (das amerikanische Magazin Forbes setzte den Stadtteil in einer Rangliste der hippsten Stadtteile der USA auf Platz 4). In den 80er und 90er Jahren litt Wicker Park noch unter Bandenkriegen und einer hohen Kriminalität. Heute sind dort vor allem Künstler, Kulturschaffende und Kreative zu Hause. Es gibt zahlreiche Cafés, Bars, Galerien und kleine Modeläden, in die einen Blick zu werfen wirklich lohnt.

Weiter geht es in das Zentrum von Chicago. Hier empfiehlt sich erst einmal eine Fahrt mit einer der zahlreichen Fähren, die entlang des Chicago Rivers zwischen der Bahnhaltestelle State/Lake und dem Navy Pier ablegen. Auf der Fahrt, die meist zwischen 60 und 90 Minuten dauert, hat man einen guten Ausblick auf die zahlreichen Wolkenkratzer, die im Zentrum stehen. Die Reiseführer an Bord erzählen während der Fahrt die bewegte Geschichte der Stadt und wissen stets Bescheid, welches Unternehmen in welchem Wolkenkratzer beheimatet ist.

Denn, was viele nicht wissen: In keiner anderen Stadt in den USA, nicht einmal New York, stehen mehr Wolkenkratzer als in Chicago, der Geburtsstadt der "Skyscrapers". Nachdem 1871 der Große Brand in Chicago fast die komplette Stadt zerstörte, entstanden überall neue Gebäude. Die explodierenden Grundstückspreise sorgten dafür, dass die Häuser in die Höhe und nicht in die Breite wuchsen. Begünstigt wurde diese Entwicklung durch Erfindungen wie die des Aufzugs und dem Stahlskelettbau.

Als Mittagessen gibt es Pizza - Chicago Style. Die sogenannte Deep Dish Pizza ist fast so hoch wie ein Stück Kuchen, weshalb die Backzeit auch 30 bis 45 Minuten beträgt. Original Chicago-Style ist sie mit Käse, Tomaten und Wurst gefüllt. Europäern reicht meist ein Stück, um satt zu werden.

Wer die Faszination Wolkenkratzer hautnah erleben will und schwindelfrei ist, sollte einen Blick auf Chicago von der Aussichtsplattform des Willis Tower (ehemals Sears Tower) genießen. Das heute zweithöchste Gebäude der USA war bei seiner Fertigstellung 1972 das höchste Gebäude der Welt. Spektakulär sind die geschlossenen "Glasbalkone". Wer die Glasplatte betritt, kann unter seinen Füßen 412 Meter in die Tiefe schauen.

Auch wer nicht Blues-verrückt ist, sollte am Abend in eine der zahlreichen Bluesbars gehen und sich eine Liveshow anschauen. Überhaupt wird in den vielen kleinen Bars der Stadt fast jeden Abend Livemusik gespielt.

2. Tag:

Jetzt wird es Zeit, die Innenstadt zu erobern. Wer auf exklusive Mode Wert legt, der ist in den Boutiquen der Oak Street (Start Ecke Michigan Avenue) richtig. Dort kaufen die Reichen der Stadt ein. Etwas nördlich der Shoppingboutiquen startet der Lakefront Trail, die Promenade direkt am See Lake Michigan. Mit seiner unglaublichen Größe - deutlich größer als die Schweiz - fühlt es sich an, als stünde man am Meer. Am besten ist es, sich für die Fahrt am See ein Fahrrad auszuleihen. Einige Anbieter bieten neben dem Verleih auch eine geführte Radtour an. Zwar sind Fahrräder in Chicago nicht so selbstverständlich wie in deutschen Städten, jedoch auch keine absoluten Fremdkörper. Die gut informierten "Tourguides" zeigen die schönen Ecken der Stadt abseits der großen Attraktionen. So sehen die Gruppenteilnehmer auch, wie - zum Teil idyllisch - viele Chicagoer leben.

Doch auch ohne Tourguide lässt sich die Stadt wunderbar mit dem Rad erkunden. Je weiter man am See nach Norden fährt, desto beeindruckender wird der Blick nach hinten auf die Skyline. Für den kleinen Hunger empfiehlt sich ein Stopp an einem der zahlreichen Hot Dog Stände - eine weitere "Spezialität" Chicagos. Der Chicago-style Hot Dog unterscheidet sich von denen in anderen US-Städten. Das Fleisch kommt vom Rind und neben Zwiebeln, Gurke und Tomate ist als "Topping" nur Senf erlaubt - Ketchup ist in Chicago auf dem Hot Dog verboten.

Bei gutem Wetter lockt nicht nur der Lake Michigan. Auch in den zahlreichen Parks der Stadt lässt sich Sonne tanken und die Füße vom Laufen oder Radfahren entspannen. Der beliebteste Park ist der Millennium Park. Dort steht auch das "Cloud Gate", das Tor zu den Wolken, eine riesige hochglanzpolierte Skulptur, vor und unter der Touristen in allen möglichen Positionen ihre Spiegelbilder abfotografieren. In der Mitte des Parks steht der Jay Pritzker Pavilion, eine der imposantesten Freiluftbühnen des Landes. Wer in Chicago ist, sollte sich informieren, ob ein Konzert dort stattfindet. Das an einem Aluminiumgerüst montierte Soundsystem sorgt für einen Klang, wie er sonst nur in Konzerthallen möglich ist.

Als Ausklang speisen wir in der Innenstadt. Zahlreiche Restaurants bieten Spezialitäten aus aller Welt. Besonders zu empfehlen ist das Restaurant Sepia in Downtown. Wer will, kann danach in den Bars oder Clubs der Innenstadt noch die Nacht durchfeiern - nicht umsonst hat Chicago auch den Beinamen "The City That Never Sleeps" - die Stadt, die niemals schläft.

Info:

> Allgemeine Aukünfte erteilt die Illinois Bureau of Tourism/Chicago Repräsentanz Deutschland in Frankfurt, Telefon 069 255 382 80, www.discoverillinois.de.

> Anreise: Es fliegen verschiedene Airlines wie United (www.united.com) von Frankfurt nonstop nach Chicago, die Preise starten ab guten 800 Euro für Hin- und Rückflug. Wer zu einem guten Preis ein bisschen komfortabler reisen will und dafür einen Zwischenstopp in Kauf nimmt, dem sei die Premium Economy Klasse der polnischen Airline LOT (www.lot.com/de) zu empfehlen, die von Frankfurt via Warschau nach Chicago fliegt. Der Flug in der Premium Economy Class kostet rund 1450 Euro. Dafür gibt es große, komfortable Sitze mit 97 Zentimeter Sitzabstand in einer ruhigen Kabine, und einen Service, der mit den Business-Klassen bei anderen Airlines durchaus vergleichbar ist.

>Übernachten: Wer gerne in Flughafennähe bleiben möchte, bucht das Hyatt Regency O'Hare mit seinen zahlreichen Zimmer in verschiedensten Preiskategorien. Das Hotel bietet zudem einen kostenlosen Shuttle vom Flughafen zum Hotel. Während der Fahrt wird bereits über ein Tablet-PC eingecheckt. Ein Doppelzimmer kostet hier ab 80 Euro pro Nacht. In absoluter Innenstadt-Bestlage präsentiert sich das exklusive Park Hyatt, wie für Chicago typisch in einem wunderschönen Wolkenkratzer. So bieten die Zimmer, die Restaurants oder das Fitnessstudio stets einen Blick über die Stadt und den Lake Michigan. Von hier aus lassen sich alle Attraktionen der Stadt bequem zu Fuß erreichen. Ein Doppelzimmer kostet ab 222 Euro pro Nacht, beides buchbar unter www.hyatt.com.

> Essen und Trinken: Als schneller Imbiss zwischendurch eignen sich die Chicago- Style Hot Dogs und die Chicago-Style Pizza. Sowohl Hot Dog als auch Pizza lassen sich in der gesamten Stadt in zahlreichen kleinen Imbissen probieren. Gute Mittagstische bietet das Graham Elliot Bistro (812 W. Randolph St., www.gebistro.com). Für das besondere Abendessen eignet sich das Restaurant Sepia (123 N Jefferson Street. Reservierung zu empfehlen, Telefon 001 312 441 1920, www.sepiachicago.com). Davor sollte man allerdings unbedingt in der NoMI Lounge im 7. Stock des Park Hyatt einen Aperitif nehmen - mit grandiosem Blick auf die "Magnificent Mile" und einer Riesenauswahl an Weinen, Cocktails und Bieren.

> Freizeit: Bobby Bike Hike, Fahrradverleih und geführte Radtouren durch die Stadt. (465 N McClurg Ct, Telefon 001 312 915 0995, www.bobbysbikehike.com). Last-Minute-Shopping am Flughafen: Fashion Outlets of Chicago (5220 Fashion Outlets Way, Rosemont, geöffnet von Montag bis Samstag, 10 bis 19 Uhr.