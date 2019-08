Dominik Grotowski ist Gründer von Join the Crew. Fotos: Join the Crew

Tausende Plastikstrohhalme haben die Segler bei der „Sail and Clean“-Aktion gesammelt. Fotos: Join the Crew

Die gesammelten Müllsäcke werden am Hafen in größeren Tonnen entsorgt. Fotos: Join the Crew

So sieht unbeschwerter Urlaub aus. Deshalb muss man aber nicht den Umweltschutz vergessen. Damit das Meer so sauber bleibt, achten die jungen Segler darauf, auf ihren Reisen Plastik zu vermeiden. Fotos: Join the Crew

Von Julie Dutkowski-Hirth

Am schlimmsten sehen die Strände in den Wintermonaten aus, wenn statt Touristen massenweise Müll im Sand liegt. Im Frühjahr, bevor die griechischen Mittelmeerstrände wieder Tausende Urlauber anlocken, ist erst einmal Aufräumen angesagt.

INFORMATIONEN Der Anbieter: Join the Crew richtet sich an junge Leute von 20 bis 35 Jahre. Für Teilnehmer zwischen 30 und 45 Jahren gibt es Lime Ways. Man kann zwischen 35 Segeltörns in 23 Revieren wählen, ob auf den Lofoten in Norwegen oder in der Südsee. Teilnehmer lernen ihre Mitreisenden vor dem Segeltörn kennen. Bei Nachtreffen, über Whatsapp, auf Stammtischen und bei spontanen Treffen bleibt man in Kontakt. Verlosung: Der Segeltörn mit der "Sail and Clean"-Aktion findet 2020 wieder im April in Griechenland statt. Die Verlosung, die über Facebook läuft, soll im Januar starten. Die Teilnahmebedingungen werden auf der Website bekannt gegeben. www.join-the-crew.com; www.limeways.com.

Als die neun Segler von Join the Crew im vergangenen April die Bucht im Osten der griechischen Insel Ägina im Mittelmeer ansteuern, trauen sie ihren Augen nicht: Mit so viel Müll haben die jungen Leute nicht gerechnet. Sie schnappen sich die mitgebrachten Säcke und durchkämmen den Strand. Die erschreckende Bilanz: 36 volle Müllsäcke in nur einer Stunde. Gefunden haben sie neben Plastiktüten und Strohhalmen auch Autoreifen, Sandalen, alte Batterien und Knicklichter.

Müll sammeln im Urlaub? Hat man da nichts Besseres zu tun? Ins Leben gerufen hat die Aktion "Sail and Clean" Dominik Grotowski. Der Gründer des Reiseveranstalters Join the Crew bietet eigentlich Segeltörns für junge Leute an, unbeschwerten Urlaub auf dem Meer also. Grotowski möchte aber zeigen, dass man auch im Urlaub aktiv etwas für den Umweltschutz tun kann, wie der 38-Jährige aus dem polnischen Breslau im RNZ-Gespräch erklärt.

Angefangen hat alles vor zwölf Jahren in Heidelberg. Grotowski, der damals Soziologie studierte, hängte überall an der Universität Plakate auf. Er suchte nach Gleichaltrigen, die von ihm, einem erfahrenen Skipper, das Segeln lernen möchten. "Die ersten Crews bestanden komplett aus Heidelberger Studenten", erinnert er sich.

Beflügelt von seinem ersten Erfolg, lieh sich der damals 26-Jährige das Auto seines Vaters und fuhr damit quer durch Deutschland, um an anderen Universitäten für seine Reisen zu werben. "Ich wollte Segeln unter jungen Menschen populär machen", erzählt der leidenschaftliche Segler von seinem Antrieb. Heute bietet er von Breslau und vom oberfränkischen Beikheim aus rund 35 Törns in 23 Revieren weltweit an, vom Nordatlantik über das Mittelmeer bis zu den Seychellen. Seine Zielgruppe: junge Menschen zwischen 20 und 45 Jahren. Join the Crew zählt nach eigenen Angaben mit über 8000 Mitgliedern mittlerweile zur größten Segel-Community für junge Leute im deutschsprachigen Raum.

Auch, wenn die Aktion "Sail and Clean" bislang einmalig war, der Nachhaltigkeitsgedanke segelt bei Join the Crew von Anfang an mit. "Wir kennen das Dilemma, ein Umweltfreund und gleichzeitig ein Reisejunkie zu sein", weiß Grotowski. "Aber der Einfluss auf die Umwelt ist bei einem Segelurlaub im Vergleich zu einer Standardpauschalreise um einiges geringer." Und um den ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten, gilt es, vor Reisebeginn einiges zu beachten: Jeder Teilnehmer bekommt nach der Buchung eine Packliste zugeschickt, außerdem gibt es Tipps für weniger Plastik an Bord sowie zu einer möglichst "grünen Anreise": "Wenn etwa eine Tour mit dem Auto erreichbar ist, schauen wir, dass die Teilnehmer vorher Mitfahrgelegenheiten bilden", erklärt der Vater von drei Kindern.

Auf der Segeljacht sollte jeder seine eigene Trinkflasche mitbringen, dort kann er sich von einem großen Wasserkanister bedienen. Kosmetikprodukte wie Zahnpasta und Sonnencremes werden zuvor in großen Tuben gekauft und geteilt. Auf Duschgels sollte man verzichten und lieber vegane Seife verwenden. Vor der Abreise steuert die Crew den nächstgelegenen Wochenmarkt an, um sich auf der Reise möglichst verpackungsfrei und regional zu ernähren. Smartphones werden mit Solar-Powerbanks aufgeladen und übrig gebliebenes, noch verwertbares Essen bekommt die nachfolgende Reisegruppe. Selbst die Wäscheklammern sind aus Holz.

Schwimmt Müll im Meer, übt die Crew kurzerhand ein Segelmanöver, um dem Treibgut näherzukommen und es herausfischen zu können. "Das ist bei uns schon zum festen Ritual geworden", erzählt der Familienvater.

Grotowski weiß, dass seine Crew - jedes Boot besteht aus acht Teilnehmern und einem erfahrenen Skipper - nicht alle Strände im Mittelmeerraum aufräumen kann. Um seine Mission bekannt zu machen und mehr Menschen dafür zu motivieren, hat er sich Anfang April Blogger und Filmemacher an Bord geholt, um festzuhalten, was sie bei ihrer Aufräumaktion alles so finden. "Die Menschen sollen den Zusammenhang verstehen zwischen der Mülltüte zuhause und der Plastikverschmutzung im Meer." Seine Hoffnung: Dass die jungen Leute ihre Erfahrung vom Urlaub in den Alltag mitnehmen und andere dafür sensibilisieren.

Die Teilnehmer werden nicht gezwungen, in ihrem Urlaub den Strand aufzuräumen, betont Grotowski. Manchmal ist es auch aus logistischen Gründen einfach nicht möglich. "Wenn wir anfangen, Müll einzusammeln, haben wir innerhalb einer Stunde pro Boot mindestens 30 Müllbeutel voll. Da wir meist mit fünf Booten unterwegs sind, kommen wir schnell auf 150 Müllbeutel - und die müssen irgendwo entsorgt werden", rechnet der 38-Jährige vor. Daher wird der Müll nur in den Badepausen eingesammelt und an den entsprechenden Häfen entsorgt. Die Säcke, die sie auf dem Meer oder Inseln gesammelt haben, transportieren sie mit einem Dingi, einem kleinen Beiboot, auf das Segelschiff.

Die Aufräumarbeit im April hat Eindruck bei der Crew hinterlassen. Selbst nach stundenlangem Müllsammeln lag immer noch massenhaft Plastik am Strand. "Diese Bucht zeigt, wie sehr der Plastikmüll unsere Natur bereits erobert hat", lautete das Fazit. Aber entmutigen ließen sich die jungen Menschen nicht. In einer kleineren Bucht sah der Strand danach deutlich aufgeräumter aus.

"Sail and Clean" soll daher wiederholt werden. Die Teilnehmer, acht Plätze sind auf dem Boot frei, dürfen dafür sogar kostenlos auf dem griechischen Mittelmeer segeln. Einzige Anforderung: Sie müssen vorher an einer Verlosung teilnehmen - und natürlich Plastikmüll aufsammeln.