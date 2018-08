Von Brigitte von Imhoff

Eine unwirkliche Landschaft zieht vorbei, wie man sie schöner nicht malen könnte. Saftig grüne Wiesen, auf denen Pferde und Kühe weiden. Dahinter ragen kahle Berge in den Himmel. Wasserbüffel machen ihrem Namen alle Ehre und tauchen in den Nil ein, bis nur noch der Kopf mit den großen Hörnern zu sehen ist. Der Anblick umschmeichelt die Sinne, macht weich und ruhig. Kinder winken uns vom Ufer aus zu. Frauen unterbrechen die Feldarbeit, um uns Passagiere zu begrüßen.

Hintergrund Anreise: Luxor wird von den meisten deutschen Flughäfen nonstop angeflogen. Reisende benötigen ein Visum für Ägypten. Dieses wird normalerweise bei der Einreise gegen eine Gebühr von 28 Euro ausgehändigt. Preisbeispiel: 1 Wochen Nilkreuzfahrt mit der "MS Jamila", mit Flug (z. B. ab München oder Leipzig), Rail&Fly, Außenkabine und [+] Lesen Sie mehr Anreise: Luxor wird von den meisten deutschen Flughäfen nonstop angeflogen. Reisende benötigen ein Visum für Ägypten. Dieses wird normalerweise bei der Einreise gegen eine Gebühr von 28 Euro ausgehändigt. Preisbeispiel: 1 Wochen Nilkreuzfahrt mit der "MS Jamila", mit Flug (z. B. ab München oder Leipzig), Rail&Fly, Außenkabine und All-Inclusive-Verpflegung ab 676 Euro pro Person. (www.fti.de); 7 Nächte Hurghada/Rotes Meer "Sunrise Select Royal Makadi Resort" mit Flug ab 634 Euro pro Person. (www.oeger.de)

Es ist Tag zwei auf dem Flusskreuzfahrtschiff "Jamila". Die einwöchige Nilreise begann noch vor dem Ablegen in Luxor mit einem prähistorischen Paukenschlag: dem Besuch im Tal der Könige. Auf diesem weitläufigen Areal befinden sich neben den Grabkammern des prominenten Tutanchamun mehr als 60 Pharaonengräber, die bis zu 20 Meter tief in den Felsboden reichen. Früher wurde man im Strom der Massen die teils engen Gänge hinunter- und wieder hinaufgeschubst. Jetzt hat man mehr Platz und Raum, um die Jahrtausende alten, verblasst farbigen Hieroglyphen auf sich wirken zu lassen.

Bevor wir die ersten Felsgräber erreichen, machen wir erste Bekanntschaft mit der "Allee der Geier", wie unser Guide Abdul den Spießrutenlauf durch die Händlerschar nennt. T-Shirts, Handtücher, Schals, Modeschmuck, Postkarten und jede Menge Pharaonen-Nippes wird einem buchstäblich vor die Nase gehalten. Die Lust aufs Souvenir-Shoppen ist vorbei, bevor sie aufgekeimt ist.

Doch man kann den Händlern ihren aggressiven Verkaufsstil nicht verübeln. Jetzt, da wieder mehr Touristen ins Land kommen, gibt es einiges aufzuholen. Vor der Revolution im Jahr 2011 besuchten pro Jahr 15 Millionen Menschen Ägypten. Russland hatte sich bis dato zum stärksten Markt entwickelt, gefolgt von Deutschland. Dann sauste das Fallbeil herab, der Tourismus kam praktisch zum Erliegen. Eine Katastrophe für ein Land, dessen Wohlergehen von den Einnahmen aus der Tourismuswirtschaft abhängt. Nun scheint es, als würde das zarte Pflänzchen wieder wachsen und gedeihen. Noch ist der Ansturm auf die altertümlichen Sehenswürdigkeiten überschaubar. Es ist eine gute Zeit, nach Ägypten zu reisen.

Unsere nächste Station ist der Totentempel der altägyptischen Königin Hatschepsut. Schon von weitem besticht die eigenwillige Architektur dieser Anlage, die auf drei Ebenen in den Kalkfels gebaut wurde. Die vor 3500 Jahren errichtete Tempelanlage erinnert irgendwie an den Bauhausstil.

Nach dieser eindrucksvollen Ladung Sightseeing ist der Rückzug auf unsere "Jamila" mehr als willkommen. Von den 66 Kabinen sind in dieser Woche etwas mehr als die Hälfte belegt. Die (ausschließlich männlichen) Besatzungsmitglieder überschlagen sich vor Aufmerksamkeit und Freundlichkeit. Und auf dem Bett empfängt uns ein Elefant, die erste mit Frotteehandtüchern geformte Kreation der beiden Kabinenstewards, deren Talente wir von nun ab jeden Tag aufs Neue bewundern dürfen.

Das Sonnendeck mit seiner überdachten Bar, Liegestühlen und Swimmingpool wird der ideale Logenplatz. Wenn der Muezzin fünfmal am Tag von den Moscheen links und rechts des Ufers zum Gebet ruft, gerät das zu einem Dolby-Sound-Erlebnis.

Wächter vor dem Doppeltempel von Kom Ombo von Kom Ombo.

Ein flaches Boot mit zwei Männern nähert sich unserem Schiff. Sie werfen einem Mannschaftsmitglied ein Seil zu. Sie kommen nicht an Bord, sondern packen ihre Verkaufsware aus den Plastiksäcken. Bald fliegen Badehandtücher mit Kamel-Pyramiden-Motiven und bunte Tops auf das Sonnendeck. Plastiktütchen mit Euromünzen fliegen nach unten. In Kom Ombo legen wir an. Der Sobel Tempel thront am Nilufer auf einer Anhöhe. Er ist eine Besonderheit, denn in ihm wurden zwei Gottheiten getrennt voneinander verehrt: der Krokodilgott Sobek und der falkenköpfige Horus.

In Assuan erwartet uns eine märchenhafte Flusslandschaft mit Inseln, Granitfelsen und Sanddünen bis ans Ufer. Ein Ausflug mit dem Motorboot durch den Nationalpark offenbart den Zauber dieses Nilabschnitts. Der Besuch in einem Nubischen Dorf macht deutlich: Auch die an sich zurückhaltenden Nubier haben sich so einiges von den Ägyptern abgeschaut und hängen sich wie Kletten an die Touristen. Im Innenhof eines Hauses bekommen wir Tee und Salzgebäck gereicht. Die Kinder zeigen uns stolz ihr Familien-Krokodil, das in einem Betonbecken sein Dasein fristet. Die Nubier glauben, die Tiere würden vor dem "Bösen Blick" schützen.

Beim Ausflug zum Assuam-Staudamm hagelt es erwartungsgemäß viele Ahs, Ohs und Wows. Die Sowjets waren es, die vor knapp 60 Jahren im Auftrag von Ägyptens Staatschef Nasser mit ihrem Geld, ihren Technikern und Maschinen die Errichtung dieses prestigeträchtigen Monumentalbauwerks ermöglichten. Der 3,6 Kilometer lange, 980 Meter breite und 111 Meter hohe Damm staut den Nil zum Süden hin zum Nassersee auf. Mit 500 Kilometer Länge reicht er bis in den Sudan. Um Platz für die gigantischen Wassermassen zu schaffen, wurden rund 100000 Menschen umgesiedelt und 30 Kulturdenkmäler versetzt. So auch den Tempel von Philae auf der Elephantinsel. Er ist der Göttin Isis gewidmet. Der Bootsführer nimmt zwei Händler mit an Bord, die auf der Überfahrt genügend Zeit haben, um die Passagiere von der Unwiderstehlichkeit ihrer Ketten, Armbänder und Ringe zu überzeugen. Bei der Felukkenfahrt durch die Nilinseln kommen zwei Jungs, etwa zehn Jahre alt, auf einem Surfboard auf uns zugepaddelt. Was wollen die uns jetzt wohl verkaufen? Nichts. Stattdessen fangen sie zu singen an: Frère Jacques. Oh wie wohl ist mir am Abend. Tiritomba. Yippie ya-ya yippie yippie yeah. Macarena... Wir sind beeindruckt. Glasklare Stimmen, vielsprachig, zweistimmig und mega-textsicher. Eine üppige Künstlergage ist ihnen sicher.

Weniger charmant gebärdet sich die Händlerschar auf dem Basar von Assuan. Man bekommt ungefragt Gürtel und Schals umgehängt. Da hilft nur, sich von seiner unwirschesten Seite zu zeigen und den Männern ein entschlossenes "No" oder "Stop" entgegenzuschleudern - und sich dann so rasch wie möglich aufs Schiff zu retten. Zuvor muss man sich allerdings der zahllosen Pferdekutschenfahrer erwehren, die uns für fünf Euro eine Stadttour anbieten. Der Anblick der mageren, unbehuften Kutschpferde ist bedrückend.

Mit der "Jamila" geht es wieder zurück in Richtung Luxor. 2011 waren auf dem Fluss 310 Nilschiffe unterwegs. Jetzt sind rund 70 Schiffe in Betrieb. Die "Leerstände" dümpeln zu beiden Seiten des Nilufers. Einigen Geisterschiffen sieht man an, dass sie dem Verderb geweiht sind. Einige sollen wieder aufgerüstet werden und kommen wieder zum Einsatz, wenn sich das Reiseland Ägypten - inshallah - von seinen Rückschlägen weiter erholt. Und es werden, so versichert Abdul, in den Werften in Kairo neue Schiffe gebaut.

Eine von Sphinxen gesäumte Allee, die in der Antike die Tempel von Luxor und Karnak im Süden Ägyptens verbunden hat. Fotos (3): Brigitte von Imhof

In Luxor kommen wir noch einmal in den Genuss, zwei der eindrucksvollsten Baudenkmäler der Welt ohne Menschengedrängel zu erleben: den Luxor-Tempel und den Karnak-Tempel, die über die von über 650 Sphinx-Statuen gesäumte Sphinxallee miteinander verbunden sind.

Die Anlage von Karnak füllt sich nur langsam mit (offenbar überwiegend chinesischen) Touristen. Umwerfend ist die Säulenhalle mit ihren 134 Riesensäulen. Doch das berührendste Erlebnis hielt zuvor am frühen Morgen der Luxor-Tempel bereit. Unsere Gruppe war die einzige im gesamten Areal. Was für ein erhabenes Gefühl! Uns war, als würden die Steine zu uns sprechen.