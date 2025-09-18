Von Peter Löschinger

Rüsselsheim/München. (dpa-tmn) Achtung, Brandgefahr! Für Autofahrer eine Horrorvorstellung. Doch die kann theoretisch bei mehr als 85.000 Autos der Stellantis-Marken Opel, Peugeot, Fiat, Citroën, DS, Lancia und Alfa Romeo auch Realität werden.

Wegen eines möglichen Problems mit der Hochdruck-Kraftstoffleitung muss der Stellantis-Konzern aktuell einen