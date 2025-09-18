Donnerstag, 18. September 2025

zurück
Plus Wegen Brandgefahr

So läuft der große Rückruf von Stellantis ab

Rund 85.000 Modelle der Marken Opel, Peugeot, Fiat, Citroën, DS, Lancia oder Alfa Romeo sind wegen Brandgefahr zurückgerufen worden. Was Betroffene nun wissen müssen.

18.09.2025 UPDATE: 18.09.2025 10:16 Uhr 2 Minuten, 46 Sekunden

Rückrufaktion gestartet: Über 85.000 Fahrzeuge der Stellantis-Marken sind von Brandgefahr betroffen. Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn​

Von Peter Löschinger

Rüsselsheim/München. (dpa-tmn) Achtung, Brandgefahr! Für Autofahrer eine Horrorvorstellung. Doch die kann theoretisch bei mehr als 85.000 Autos der Stellantis-Marken Opel, Peugeot, Fiat, Citroën, DS, Lancia und Alfa Romeo auch Realität werden.

Wegen eines möglichen Problems mit der Hochdruck-Kraftstoffleitung muss der Stellantis-Konzern aktuell einen

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote