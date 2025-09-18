So läuft der große Rückruf von Stellantis ab
Rund 85.000 Modelle der Marken Opel, Peugeot, Fiat, Citroën, DS, Lancia oder Alfa Romeo sind wegen Brandgefahr zurückgerufen worden. Was Betroffene nun wissen müssen.
Von Peter Löschinger
Rüsselsheim/München. (dpa-tmn) Achtung, Brandgefahr! Für Autofahrer eine Horrorvorstellung. Doch die kann theoretisch bei mehr als 85.000 Autos der Stellantis-Marken Opel, Peugeot, Fiat, Citroën, DS, Lancia und Alfa Romeo auch Realität werden.
Wegen eines möglichen Problems mit der Hochdruck-Kraftstoffleitung muss der Stellantis-Konzern aktuell einen
