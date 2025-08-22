Dienstag, 09. September 2025

Verkehrssichherheit

So verhalten sich Autofahrer bei Starkregen richtig

Im Sommer sind Wetterereignisse wie Starkregen keine Seltenheit. Wird man unterwegs im Auto davon überrascht, gilt es ruhig und besonnen zu reagieren. Oder im Idealfall: gar nicht erst loszufahren. 

22.08.2025 UPDATE: 22.08.2025 08:20 Uhr 2 Minuten, 55 Sekunden
Land unter: Starkregen kann die Straßenverhältnisse binnen kurzer Zeit komplett verändern. Auto- und Motorradfahrer kann das in Stress versetzen. Foto: Jörg Carstensen/dpa-tmn

Stuttgart. (dpa-tmn) Eben war es noch so schön, doch plötzlich prasselt unaufhörlich Regen an die Scheibe und die Straße wird zur Wasserrutsche. Egal, ob unerwartet oder angekündigt: Starkregen verändert die Straßenverhältnisse "drastisch", warnt die Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ). Vor allem droht die Gefahr von Aquaplaning - das Auto schwimmt auf und die Räder

