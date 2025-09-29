Autofahrer fordern schärfere Kontrollen im Straßenverkehr
Autofahrer sollten strenger kontrolliert und bei Vergehen härter bestraft werden. Diese Meinung teilen viele, wie eine neue Umfrage zeigt. Doch zwischen Männern und Frauen gibt es Unterschiede.
Berlin (dpa) - Die Mehrheit der Autofahrerinnen und Autofahrer in Deutschland spricht sich einer Umfrage zufolge für strengere Kontrollen im Straßenverkehr aus. Rund drei Viertel sind demnach der Ansicht, dass Kontrollen zur Überwachung der Handynutzung während der Fahrt sowie Alkohol- und Drogenkontrollen erhöht werden sollten, wie eine repräsentative Befragung des Meinungsforschungsinstituts
