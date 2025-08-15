Stuttgart. (dpa-tmn) Kindersitz, Anhänger, Lastenrad: Wer seine Kinder auf oder mit dem Fahrrad transportieren möchte, hat im Wesentlichen diese drei Möglichkeiten. Was ist dabei im Einzelnen wichtig? Die Prüfgesellschaft GTÜ gibt einen Überblick.

1. Klassischer Kindersitz

Die GTÜ rät zu Kindersitzen nach der Norm DIN EN 14344 mit Gurtsystem, Fußstützen,