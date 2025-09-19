Freitag, 19. September 2025

Plus Verkehrsrecht

Bei Grün gefahren - Kann trotzdem Rotlichtverstoß sein

Fährt man bei Grün über die Linie, kann trotzdem ein Rotlichtverstoß vorliegen. Wie das? Eine Gerichtsentscheidung gibt Aufschluss - und zeigt, dass der Teufel dabei im Kreuzungsdetail steckt.

19.09.2025 UPDATE: 19.09.2025 10:26 Uhr 1 Minute, 36 Sekunden

Volle Straßen, Stop-and-Go: Manchmal werden Ampeln auch rot, wenn man bereits die Haltelinie überquert hat. (zu dpa: «Bei Grün gefahren: Kann trotzdem Rotlichtverstoß sein») Foto: Christophe Gateau/dpa-tmn​

München. (dpa-tmn) Bei Rot über die Ampel? Klar, das kann bestraft werden. Doch was, wenn man bei Grün über die Haltelinie gefahren ist - und man dann im Kreuzungsbereich in einen Unfall verwickelt wird?

So viel vorweg: Die Lage kann dann kompliziert sein. Ob aber ein Rotlichtverstoß vorliegt, muss exakt nachgewiesen werden. Entscheidend ist hier die Beschaffenheit des

