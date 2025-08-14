Dienstag, 09. September 2025

Plus Unfälle

Erntezeit - das müssen Verkehrsteilnehmer jetzt beachten

Breit, lang und langsam: Auf den Straßen sind Landmaschinen quasi der Endgegner. Während der Erntezeit kommt es immer wieder zu Unfällen. Diese Tipps sollten Verkehrsteilnehmer kennen.

14.08.2025 UPDATE: 14.08.2025 10:51 Uhr 2 Minuten, 36 Sekunden
Getreideernte im Südwesten
Erntezeit im Südwesten: Landmaschinen im Einsatz. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Während der Erntezeit kommt es immer wieder zu Unfällen mit Landmaschinen. So verletzten sich in Baden-Württemberg, zuletzt zum Beispiel am Dienstag, ein Kraftradfahrer und seine Beifahrerin bei einem Unfall mit einem Mähdrescher bei Winterlingen (Zollernalbkreis) schwer.

Während der Erntezeit sind vermehrt Trecker auf den Straßen unterwegs. Meistens sind sie groß,

