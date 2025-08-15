Die Mercedes C-Klasse beim Tüv
Die C-Klasse von Mercedes ist gefragt. Ein Grund: Das Auto der repräsentativen Marke ist ziemlich robust. Vor allem ein Manko aber zieht sich durch und sollte vor dem Kauf genau überprüft werden.
Von Stefan Weißenborn
Berlin. (dpa-tmn) Die C-Klasse von Mercedes zählt zu den ziemlich stark nachgefragten Gebrauchtwagen. Bei Schnäppchen - sofern sie überhaupt zu machen sind - gilt es, schnell zu handeln. Suchaufträge mit Push-Benachrichtigung auf den gängigen Verkaufsplattformen sind empfehlenswert. Entschieden, aber nicht überstürzt sollte man zuschlagen.
Denn bevor der
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+