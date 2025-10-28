Groß-Gerau. (mid) Als wir das Facelift des Toyota Yaris Hybrid ein erstes Mal in freier Wildbahn bewegen durften, waren wir vom Gesamtpaket positiv überrascht. Ob sich dieser erste Eindruck auch in der realen Praxis beweist, konnten wir in einem Test überprüfen, kurz: der Yaris überzeugt.

Entgegen der Taktik vieler Mitbewerber, ihre Klein- und Kleinstwagen durch ein 48V-Netz und