Montag, 27. Oktober 2025

zurück
Plus Sparsamer Knirps

Toyota Yaris Hybrid im RNZ-Autotest

Dank nur knapp über einer Tonne Leergewicht (1090 kg) ausgesprochen dynamisch und dabei wirklich sparsam.

28.10.2025 UPDATE: 24.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 13 Sekunden
Schnittig gezeichnet: Der Toyota Yaris kommt sportlich daher. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 175 km/h. Fotos: mid/Neumann

Groß-Gerau. (mid) Als wir das Facelift des Toyota Yaris Hybrid ein erstes Mal in freier Wildbahn bewegen durften, waren wir vom Gesamtpaket positiv überrascht. Ob sich dieser erste Eindruck auch in der realen Praxis beweist, konnten wir in einem Test überprüfen, kurz: der Yaris überzeugt.

Entgegen der Taktik vieler Mitbewerber, ihre Klein- und Kleinstwagen durch ein 48V-Netz und