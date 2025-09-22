Montag, 22. September 2025

Winterreifen richtig montieren in 5 Schritten

"Von O bis O" kennen die meisten. Warum das richtige Werkzeug, saubere Felgen und der Luftdruck entscheidend sind – und was beim Anziehen der Radmuttern unbedingt beachtet werden sollte.

22.09.2025 UPDATE: 22.09.2025 09:07 Uhr 2 Minuten, 59 Sekunden

Cottbus/Stuttgart. (dpa-tmn) Reifenwechsel, ein leidiges Thema. Spätestens wenn die Temperaturen dauerhaft unter 7 Grad fallen, ist es Zeit für die Winterreifen. "Von O bis O", also von Oktober bis Ostern, lautet die Faustregel. 

Allerdings gibt es in Deutschland die sogenannte situative Winterreifenpflicht, die unabhängig vom Kalender oder einem Stichtag immer dann

