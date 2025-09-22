Cottbus/Stuttgart. (dpa-tmn) Reifenwechsel, ein leidiges Thema. Spätestens wenn die Temperaturen dauerhaft unter 7 Grad fallen, ist es Zeit für die Winterreifen. "Von O bis O", also von Oktober bis Ostern, lautet die Faustregel.

Allerdings gibt es in Deutschland die sogenannte situative Winterreifenpflicht, die unabhängig vom Kalender oder einem Stichtag immer dann