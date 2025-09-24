Von Peter Löschinger

Stuttgart. (dpa-tmn) Sie mögen Ihr Auto und suchen nach Schutz vor Langfingern? Klar, man kann sich technische Sicherungen wie Alarmanlagen, Parkkrallen, Wegfahrsperren und Ortungssysteme zulegen.

Manches davon bieten Hersteller schon ab Werk an. Doch der Schutz vor Diebstahl beginnt schon beim Abstellen des Autos, wie die