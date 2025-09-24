Diese Tipps können Autodiebstahl verhindern helfen
Mit einfachen Maßnahmen lässt sich das Risiko eines Autodiebstahls deutlich senken. Worauf Autofahrer besonders achten sollten. Und warum auch Alufolie helfen kann.
Von Peter Löschinger
Stuttgart. (dpa-tmn) Sie mögen Ihr Auto und suchen nach Schutz vor Langfingern? Klar, man kann sich technische Sicherungen wie Alarmanlagen, Parkkrallen, Wegfahrsperren und Ortungssysteme zulegen.
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+