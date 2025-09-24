Mittwoch, 24. September 2025

Plus Risiko senken

Diese Tipps können Autodiebstahl verhindern helfen

Mit einfachen Maßnahmen lässt sich das Risiko eines Autodiebstahls deutlich senken. Worauf Autofahrer besonders achten sollten. Und warum auch Alufolie helfen kann. 

24.09.2025 UPDATE: 24.09.2025 08:22 Uhr 4 Minuten, 8 Sekunden
Ein Aufbruch, der kein Anfang ist - zumindest kein guter für den Besitzer eines gestohlenen Autos. Danach folgt viel Arbeit. Foto: Axel Heimken/dpa

Von Peter Löschinger

Stuttgart. (dpa-tmn) Sie mögen Ihr Auto und suchen nach Schutz vor Langfingern? Klar, man kann sich technische Sicherungen wie Alarmanlagen, Parkkrallen, Wegfahrsperren und Ortungssysteme zulegen. 

Manches davon bieten Hersteller schon ab Werk an. Doch der Schutz vor Diebstahl beginnt schon beim Abstellen des Autos, wie die

