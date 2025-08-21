Dienstag, 09. September 2025

zurück
Plus Rechnen, dann reisen

E-Auto und Verbrenner im Vergleich

Elektroautos: gut fürs Klima, aber ein Minus fürs Konto? Dieses Bild stimmt nur noch bedingt. Denn inzwischen kann sich ein Umstieg lohnen – zumindest so lange man das Auto behält. 

21.08.2025 UPDATE: 21.08.2025 07:52 Uhr 4 Minuten, 37 Sekunden
Gewohnte Prozedur beim Verbrenner - und in ein paar Minuten erledigt: volltanken, bezahlen und weiterfahren. Foto: Manuel Hollenbach/Porsche/dpa-tmn

Von Thomas Geiger

Stuttgart/Siena. (dpa-tmn) Tanken oder Laden? Das ist für Autofahrer mittlerweile nicht mehr nur eine Frage von Klimaschutz einerseits und Komfort andererseits, sondern vor allem eine Rechenaufgabe.

Denn auch wenn die Kosten von Verbrenner-Fahrzeugen und E-Autos nach wie vor weit auseinander liegen, ist mit dem Kauf alleine längst nicht

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote