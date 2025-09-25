Donnerstag, 25. September 2025

Plus Parkplatzwahl beachten

Wie Sie Ihr Auto vor Kastanienschlag schützen

Wer haftet, wenn im Herbst herabfallende Baumfrüchte das Auto beschädigen? Was bei der Parkplatzwahl zu beachten ist - und was im Schadensfall bei der Versicherung.

25.09.2025 UPDATE: 25.09.2025 08:37 Uhr 1 Minute, 31 Sekunden
Herbstgefahr: Herabfallende Kastanien und Eicheln können Blech und Lack von Autos beschädigen. Foto: Jochen Lübke/dpa-tmn​

Frankfurt/Main. (dpa-tmn) Kinder freuen sich, wenn endlich wieder Kastanien vom Baum fallen: Sie können damit Männchen basteln oder die Baumfrüchte für Wildtiere sammeln. Doch viele Erwachsene mögen bei dem Thema in erster Linie sorgenvoll an Ihr Auto denken, wenn sie einen Parkplatz suchen.

Denn fallen Kastanien, Eicheln und Co aufs Blech, können Dellen und Kratzer die Folge sein, so

