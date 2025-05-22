Dienstag, 09. September 2025

zurück
Plus Mobilität und Umweltschutz

Fraunhofer-Institut zerpflückt E-Auto-Mythen

Wie umweltfreundlich sind Stromer, wie lange halten die Batterien und zahlt man als Nutzer drauf? Lange gab es widerstreitende Antworten. Eine große Überblickstudie kommt nun aber zu klaren Aussagen.

22.05.2025 UPDATE: 22.05.2025 08:22 Uhr 3 Minuten, 24 Sekunden
Volkswagen Elektromobilität
Elektroauto in der Herstellung. Die braucht in der Regel - vor allem wegen der Batterie - mehr CO2 als bei einem Verbrenner, im Betrieb wird das aber mehr als ausgeglichen. (Archivbild)

Karlsruhe (dpa) - Wer kein Elektroauto fahren will, findet bei einer schnellen Internetsuche viele Ausreden. Teuer und in Wahrheit schlecht fürs Klima, heißt es dort teilweise. Und brennen die nicht? Doch eine aktuelle Übersicht des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung (ISI) in Karlsruhe zeigt nun: Die große Mehrheit der Wissenschaft kommt zu einem anderen Urteil - und es

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote