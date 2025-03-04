Montag, 15. September 2025

Plus Mobilität

Fast jeder Zweite fällt durch Führerschein-Prüfung

Der Führerschein wird immer teurer - und doch versuchen so viele Menschen wie nie, die Fahrerlaubnis zu erlangen. Häufig kommt es dabei zu Enttäuschungen.

04.03.2025 UPDATE: 04.03.2025 08:16 Uhr 2 Minuten, 53 Sekunden
Führerschein
Über alle Klassen hinweg gab es 2024 sowohl bei den theoretischen als auch bei den praktischen Fahrprüfungen einen Rekord.

Berlin (dpa) - Fast jeder Zweite fällt durch die Theorieprüfung für den Auto-Führerschein. Mit einer Durchfall-Quote von 45 Prozent der Fahrschüler lag der Wert im vergangenen Jahr auf demselben hohen Niveau wie 2023 (46 Prozent), wie der Tüv-Verband mitteilte.

Den unrühmlichen Spitzenplatz der Bundesländer teilen sich Berlin und Sachsen-Anhalt. Hier war jede zweite Theorieprüfung fürs

