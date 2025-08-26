Amsterdam/Berlin. (dpa-tmn) Beim Thema E-Auto müssen und möchten viele Menschen noch dazulernen. Vor allem, wenn sie sich mit dem Gedanken tragen, ein elektrisches Fahrzeug zu kaufen. Denn für viele wird es das erste Auto dieser Art sein.

Um die Materie und vor allem das Angebot ein wenig besser überblicken zu können, lohnt sich ein Besuch der Webseite "EV-Database.org", die auf dem