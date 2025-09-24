Mittwoch, 24. September 2025

zurück
Plus Kfz-Versicherungen

Zwei Stellschrauben für günstigere Kfz-Police

Kfz-Versicherungen werden manchmal teurer, doch Anpassungen beim Fahrerkreis und der Kilometerleistung können Beiträge deutlich senken. Wie groß das Sparpotenzial unter bestimmten Umständen sein kann. 

24.09.2025 UPDATE: 24.09.2025 08:22 Uhr 2 Minuten, 34 Sekunden
Kfz-Versicherungen werden gefühlt immer teurer. Aber es gibt durchaus auch Sparpotenzial. Foto: Jan Woitas/dpa-tmn

Berlin. (dpa-tmn) Alles wird immer teurer – eine Binse. Auch für so manche Kfz-Versicherung trifft das zu. So berichten rund drei Viertel (72 Prozent) der Autofahrer in Deutschland von gestiegenen Beiträgen im vergangenen Jahr. Das zumindest hat eine Befragung im Auftrag von "Finanztip" ergeben. Doch es gibt auch immer Sparpotenzial.

Das zeigt das Verbraucherportal anhand

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote