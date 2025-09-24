Berlin. (dpa-tmn) Alles wird immer teurer – eine Binse. Auch für so manche Kfz-Versicherung trifft das zu. So berichten rund drei Viertel (72 Prozent) der Autofahrer in Deutschland von gestiegenen Beiträgen im vergangenen Jahr. Das zumindest hat eine Befragung im Auftrag von "Finanztip" ergeben. Doch es gibt auch immer Sparpotenzial.

Das zeigt das Verbraucherportal anhand