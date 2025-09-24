Zwei Stellschrauben für günstigere Kfz-Police
Kfz-Versicherungen werden manchmal teurer, doch Anpassungen beim Fahrerkreis und der Kilometerleistung können Beiträge deutlich senken. Wie groß das Sparpotenzial unter bestimmten Umständen sein kann.
Berlin. (dpa-tmn) Alles wird immer teurer – eine Binse. Auch für so manche Kfz-Versicherung trifft das zu. So berichten rund drei Viertel (72 Prozent) der Autofahrer in Deutschland von gestiegenen Beiträgen im vergangenen Jahr. Das zumindest hat eine Befragung im Auftrag von "Finanztip" ergeben. Doch es gibt auch immer Sparpotenzial.
Das zeigt das Verbraucherportal anhand
