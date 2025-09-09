Neue Typklasse für rund 10 Millionen Autos
Die Versicherungswirtschaft errechnet jährlich neue Typklassen für die Autoversicherungen - das ist relevant für die Beitragshöhe bei Haftpflicht und Kasko. Was ändert sich diesmal?
Berlin. (dpa-tmn) Die Halter von rund 10,4 Millionen Autos in Deutschland bekommen in der Kfz-Haftpflichtversicherung eine neue Typklasse. Rund 5,9 Millionen Autos erhalten dabei im Vergleich zum Vorjahr höhere Einstufungen, für rund 4,5 Millionen Autos gibt es niedrigere. Das teilt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) nach der jährlichen Neuberechnung mit.
Die
