Dienstag, 09. September 2025

zurück
Plus Kfz-Haftpflicht

Neue Typklasse für rund 10 Millionen Autos

Die Versicherungswirtschaft errechnet jährlich neue Typklassen für die Autoversicherungen - das ist relevant für die Beitragshöhe bei Haftpflicht und Kasko. Was ändert sich diesmal?

09.09.2025 UPDATE: 09.09.2025 12:22 Uhr 2 Minuten, 14 Sekunden
Neue Typklassen für Millionen Autos: Rund 5,9 Millionen Halter müssen mit höheren Einstufungen rechnen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa-tmn​

Berlin. (dpa-tmn) Die Halter von rund 10,4 Millionen Autos in Deutschland bekommen in der Kfz-Haftpflichtversicherung eine neue Typklasse. Rund 5,9 Millionen Autos erhalten dabei im Vergleich zum Vorjahr höhere Einstufungen, für rund 4,5 Millionen Autos gibt es niedrigere. Das teilt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) nach der jährlichen Neuberechnung mit. 

Die

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote