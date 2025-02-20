Was Narren im Straßenverkehr besser lassen
Närrischer Spaß ja - aber bitte sicher! Im Straßenverkehr gelten klare Regeln, auch für Monster, Prinzessinnen und Co. Von Maskenverbot bis Promillegrenze: So feiert man sicher und bleibt straffrei.
Von Peter Löschinger
Berlin/München. (dpa-tmn) Helau oder alaaf - und dann autsch? Nein, so sollen die närrischen Tage sicher nicht enden. Wer allerdings auf dem Weg zur Sause oder zurück alkoholisiert am Steuer oder auf dem Fahrrad sitzt, riskiert genau so ein Ende. Gleiches gilt für alle, die ein beim Rad- oder Autofahren gefährliches Kostüm tragen.
Fest steht: Niemand möchte
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+