Von Peter Löschinger

Berlin/München. (dpa-tmn) Helau oder alaaf - und dann autsch? Nein, so sollen die närrischen Tage sicher nicht enden. Wer allerdings auf dem Weg zur Sause oder zurück alkoholisiert am Steuer oder auf dem Fahrrad sitzt, riskiert genau so ein Ende. Gleiches gilt für alle, die ein beim Rad- oder Autofahren gefährliches Kostüm tragen.

Fest steht: Niemand möchte