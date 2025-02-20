Montag, 15. September 2025

zurück
Plus Jeck, nicht dumm

Was Narren im Straßenverkehr besser lassen

Närrischer Spaß ja - aber bitte sicher! Im Straßenverkehr gelten klare Regeln, auch für Monster, Prinzessinnen und Co. Von Maskenverbot bis Promillegrenze: So feiert man sicher und bleibt straffrei.

20.02.2025 UPDATE: 20.02.2025 08:18 Uhr 4 Minuten, 47 Sekunden
Das Gesicht bleibt erkennbar und der Fahrer nüchtern - so darf auch der Narr am Steuer sitzen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Von Peter Löschinger

Berlin/München. (dpa-tmn) Helau oder alaaf - und dann autsch? Nein, so sollen die närrischen Tage sicher nicht enden. Wer allerdings auf dem Weg zur Sause oder zurück alkoholisiert am Steuer oder auf dem Fahrrad sitzt, riskiert genau so ein Ende. Gleiches gilt für alle, die ein beim Rad- oder Autofahren gefährliches Kostüm tragen.

Fest steht: Niemand möchte

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote