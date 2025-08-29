Dienstag, 09. September 2025

zurück
Plus Je jünger, desto größer

Der VW Touran beim Tüv

Seit über 20 Jahren gibt es den Touran. Man kriegt ihn, anders als die eingestellten Konkurrenten Opel Zafira oder Ford C-Max, auch als jungen Gebrauchten. Ältere Exemplare sind unzuverlässiger.

29.08.2025 UPDATE: 29.08.2025 10:48 Uhr 2 Minuten, 18 Sekunden
Für Arbeit, Sport und Spiel: Vielseitige Vans wie der VW Touran stehen oft auch bei Familien hoch im Kurs - wie stehen seine Aktien als Gebrauchter? Foto: Volkswagen AG/dpa-tmn​

Von Stefan Weißenborn

Berlin. (dpa-tmn) Er verpackt viel und ist damit ein Familienauto, wahlweise auch mit sieben Sitzen. Baumarkteinkäufe mit Säcken und Latten bewältigt er ebenso gut, wie den Transport von Sportgeräten. Damit ist der VW Touran ein vielseitiges Auto, dessen Van-Konzept der Hersteller auch in Generation Nummer II eins zu eins beibehalten

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote