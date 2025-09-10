Mittwoch, 10. September 2025

Plus Igel auf Straße

Leben nicht wegen Ausweichmanöver riskieren

Nachts im Scheinwerferlicht: Was Autofahrer machen können, wenn plötzlich ein Igel auftaucht – und wann Vorsicht wichtiger ist als Tierschutz.

10.09.2025 UPDATE: 10.09.2025 09:34 Uhr 1 Minute, 32 Sekunden
In der kühleren Jahreszeit sind Igel häufiger in Siedlungen und Gärten unterwegs und laufen Gefahr, vom Verkehr erfasst zu werden. Foto: Robert Schlesinger/dpa-tmn​

München. (dpa-tmn) Igel erfreuen sich bei manchen Menschen größter Beliebtheit. So einige helfen ihnen über den Winter oder gestalten ihre Gärten Igel- oder generell wildtierfreundlich. Doch die Zuneigung zu den kleinen, stacheligen Gefährten darf nicht so weit gehen, sich und andere zu gefährden.

Das kann schnell passieren, wenn man Igel auf der Straße entdeckt und ihretwegen riskante

