Dienstag, 09. September 2025

Plus Höheres Bußgeld?

Patzig bei Polizeikontrolle

Während einer Polizeikontrolle sollte man besonnen bleiben. Doch was, wenn man unangemessen reagiert? Gibt das ein höheres Bußgeld? Und was ist überhaupt unangemessen? Das hat ein Gericht beschäftigt.

13.06.2025 UPDATE: 13.06.2025 08:15 Uhr 1 Minute, 48 Sekunden
Rummaulen bei der Polizeikontrolle? Wer Dampf ablässt, kann sich schnell mit erhöhten Bußgeldern konfrontiert sehen - zu Recht? Foto: Uwe Anspach/dpa​

Von Peter Löschinger

Berlin. (dpa-tmn) Bei der Bemessung der Höhe eines Bußgelds kommt es nicht immer nur auf die Tat selbst an. Auch das sogenannte Nachtatverhalten ist entscheidend. Wer sich anschließend unangemessen verhält, muss im Einzelfall mit einer höheren Strafe rechnen. Was als unangemessen gelten kann, zeigt eine Entscheidung (Az.: 3 ORbs

