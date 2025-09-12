Samstag, 13. September 2025

Plus Hilfe bei Panne und Unfall

Diese Tools gehören ins Auto

Manches Zubehör für Pannen und Notfälle im Auto ist vorgeschrieben - der Verbandskasten zum Beispiel. Doch auch weitere Werkzeuge können im Ernstfall sehr sinnvoll sein. Ein Überblick. 

12.09.2025 UPDATE: 13.09.2025 06:00 Uhr 1 Minute, 34 Sekunden

Berlin. (dpa-tmn) Warndreieck, Verbandskasten und Warnweste müssen in jedem Auto verpflichtend an Bord sein - das ist den meisten klar. Doch es gibt noch andere Tools für Notfälle, die hilfreich bis lebensrettend sein können.

Warnwesten für alle Mitfahrer

Schon bei den Warnwesten sieht der Auto Club Europa (ACE) Ergänzungsbedarf. Denn der

