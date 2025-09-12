Diese Tools gehören ins Auto
Manches Zubehör für Pannen und Notfälle im Auto ist vorgeschrieben - der Verbandskasten zum Beispiel. Doch auch weitere Werkzeuge können im Ernstfall sehr sinnvoll sein. Ein Überblick.
Berlin. (dpa-tmn) Warndreieck, Verbandskasten und Warnweste müssen in jedem Auto verpflichtend an Bord sein - das ist den meisten klar. Doch es gibt noch andere Tools für Notfälle, die hilfreich bis lebensrettend sein können.
Warnwesten für alle Mitfahrer
Schon bei den Warnwesten sieht der Auto Club Europa (ACE) Ergänzungsbedarf. Denn der
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+