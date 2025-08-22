Dienstag, 09. September 2025

Plus Heiß geliebt und gut gewartet

Der Porsche 911 beim Tüv

Einen Elfer wollen viele, leisten können ihn sich die Wenigsten. Gebrauchtpreise übersteigen manchmal selbst die einstigen Neupreise. Wer nicht ab Werk kauft, kommt meist an top gepflegte Exemplare. 

22.08.2025 UPDATE: 22.08.2025 08:20 Uhr 1 Minute, 56 Sekunden
Heiß begehrt: Der 911 von Porsche ist eine Ikone - und auch gebraucht meist eine Bank. Aber nicht nur den Kauf, sondern auch die Wartung des Sport-Stars muss man sich leisten können. Foto: Porsche AG/dpa-tmn

Von Stefan Weißenborn

Berlin. (dpa-tmn) Er ist eine Sportwagenikone, zieht zahlungskräftige Kundschaft an, und das bedeutet: Besitzer eines Porsche 911 nehmen es auch mit der Wartung oft sehr ernst. Die Folge: Exemplare, die bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) in die Mangel genommen werden, zeigen so gut wie keine Mängel. Das trifft zumindest auf die hier betrachteten Generationen 991

