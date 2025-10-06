Der Seat Ateca im Test
Der Seat Ateca überzeugt im TÜV-Report mit wenigen Mängeln und gilt als Geheimtipp. Welche Schwächen das Modell dennoch zeigt, verrät der aktuelle Prüfbericht.
Von Stefan Weißenborn
Berlin. (dpa-tmn) Er hat wenige Macken, kaum erhöhte Beanstandungsquoten. Er fährt komfortabel und ist auf moderater Länge recht geräumig. Der "Auto Bild TÜV-Report 2025" schaut kritisch hin: Den Seat Ateca bezeichnet er als Geheimtipp". Kleine Anflüge von Schwäche zeigt das spanische Modell trotzdem.
Modellhistorie: Die Modellreihe Ateca
