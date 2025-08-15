Große Gefährte und Bauernglatteis
Während der Erntezeit sind landwirtschaftliche Fahrzeuge häufiger auf den Straßen. Warum noch mehr Vorsicht und Abstand jetzt besonders wichtig sind.
Frankfurt/Main. (dpa-tmn) In vielen Regionen des Landes sind wieder vermehrt Traktoren, Mähdrescher und andere landwirtschaftliche Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs. Die Erntezeit hat begonnen und bringt damit auch wieder erhöhte Gefahren mit sich. So seien zwar etwa Unfälle mit Traktoren selten, hätten aber oft dramatische Folgen, so der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) in einer
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+