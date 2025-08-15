Frankfurt/Main. (dpa-tmn) In vielen Regionen des Landes sind wieder vermehrt Traktoren, Mähdrescher und andere landwirtschaftliche Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs. Die Erntezeit hat begonnen und bringt damit auch wieder erhöhte Gefahren mit sich. So seien zwar etwa Unfälle mit Traktoren selten, hätten aber oft dramatische Folgen, so der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) in einer

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote