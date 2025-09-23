Dienstag, 23. September 2025

zurück
Plus Für den europäischen Geschmack

Mit dem EV4 hat Kia die die europäischen E-Fahrer im Blick

Der EV6 ist vielen ein wenig zu exaltiert, der EV9 zwei Nummern zu groß und der EV3 dagegen zu klein – bislang konnte es Kia den Europäern nicht so richtig recht machen. Der EV4 soll das nun ändern.

23.09.2025 UPDATE: 23.09.2025 08:43 Uhr 2 Minuten, 57 Sekunden
Auf geht's: Je nach Variante sind bis zu 625 Kilometer Reichweite mit einer Ladung drin. Foto: Kia/dpa-tmn​

Von Thomas Geiger

Berlin. (dpa-tmn) Kia schließt eine wichtige Lücke in seiner elektrischen Flotte und bekennt sich damit zugleich zu seiner europäischen Stammkundschaft: Denn wenn die Koreaner in diesem Herbst zu Preisen ab 37.590 Euro den EV4 an den Start bringen, ist das nicht nur ihr erster kompakter Stromer. Zudem passt er mit einer Länge von 4,42

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote