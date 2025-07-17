Mercedes startet die Auslieferung des neuen CLA. Konstruiert auf Basis einer neuen Elektroarchitektur soll er den Rückstand gegenüber Tesla und Co wettmachen und den Einstieg in die Mercedes-Welt definieren, wenn bald A-, B- und T-Klasse wegfallen. Der CLA wird damit künftig deutlich teurer und ist zunächst ab 55.859 Euro zu haben, wie der Hersteller mitteilt.

Dafür gibt es das auf 4,72 Meter gestreckte Viertürer-Coupé als CLA 250+ mit einem 200 kW/272 PS starken E-Motor am Heck. Alternativ bieten die Schwaben für knapp 5.000 Euro mehr den CLA 350 an, der mit zwei Motoren auf 260 kW/354 PS kommt und Allradantrieb hat.

85-kWh-Batterie ermöglicht bis zu 792 Kilometer Reichweite

Beide fahren laut Mercedes mit einer 85 kWh großen Batterie, die bis zu 792 Kilometer Normreichweite ermöglicht und danach mit bestenfalls 320 kW geladen werden kann. Die Höchstgeschwindigkeit liegt für beide Versionen bei 210 km/h.

Zwar schlägt der Generationswechsel erst einmal mit über 10.000 Euro zu Buche, doch stellt Mercedes auch günstigere CLA-Modelle in Aussicht. So soll es später eine zweite, kleinere Akku-Variante geben und auch noch einmal Verbrenner mit Mild-Hybrid-Technik. Damit, so heißt es in Stuttgart, werde der CLA dann bei etwa 46.500 Euro starten.