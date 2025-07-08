Von Thomas Geiger

Berlin. (dpa) Viele Elektroautos aus China sind so konsequent auf Zukunft getrimmt, dass konservative Kunden gehörig mit ihnen fremdeln. Dass es auch anders geht, will MG mit dem neuen S5 beweisen, der in diesem Sommer zu Preisen ab 37.990 Euro als Nachfolger des ZS EV gegen Platzhirsche wie den VW ID.4, den Renault Mégane oder den Hyundai Ioniq5