Der MG S5 ist schlicht - und erfolgreich?
Bloß nicht auffallen: Für ein SUV aus China ist der neue MG S5 ungewöhnlich dezent – und leistet sich auch bei der E-Technik keine Extravaganzen. Vielleicht sichert ihm genau das den Erfolg.
Von Thomas Geiger
Berlin. (dpa) Viele Elektroautos aus China sind so konsequent auf Zukunft getrimmt, dass konservative Kunden gehörig mit ihnen fremdeln. Dass es auch anders geht, will MG mit dem neuen S5 beweisen, der in diesem Sommer zu Preisen ab 37.990 Euro als Nachfolger des ZS EV gegen Platzhirsche wie den VW ID.4, den Renault Mégane oder den Hyundai Ioniq5
