Dienstag, 09. September 2025

Plus Der gebrauchte Renault Mégane

Stark und schwach zugleich

Der Mégane ist ein, je nach Motorisierung, teils ganz schön kräftiger Kompakter. Eher schwach dagegen ist seine Performance bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU). Worauf Interessenten achten sollten. 

08.08.2025 UPDATE: 08.08.2025 10:41 Uhr 2 Minuten, 3 Sekunden
 Sportliches Kerlchen: Über einen Mangel an potenten Motoren können sich Gebrauchtkäufer beim Mégane nicht beschweren - wo hapert's beim Franzosen? Foto: Renault/dpa-tmn

Von Stefan Weißenborn

Berlin. (dpa-tmn) Auf der berüchtigten Nordschleife des Nürburgrings legte der Renault Mégane 2019 in einer hochgezüchteten Version eine Rekordzeit hin. Woraufhin der Hersteller eine limitierte Version mit dem Kürzel R.S. Trophy auflegte, 300 PS stark.

Aber auch in der Massenfertigung ist der Mégane ein eher leistungsbetontes Auto. "Kaum

