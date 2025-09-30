Heidelberg. Was ein Brocken: Den Mazda CX-80 übersehen? Ganz schwierig. Er ist das Flaggschiff im Mazda-Stall. Knapp fünf Meter lang, 1,89 Meter breit und 1,71 Meter hoch – das sind sie die Eckdaten des neuen XXL-SUVs, das erst seit Ende 2024 auf dem Markt ist. Damit bewegt sich das Aushängeschild der Japaner auf Augenhöhe mit einem Kia Sorento, einem BMX X5 oder einem Audi Q7.

Drei