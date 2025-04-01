Von Thomas Geiger

Berlin. (dpa-tmn) – Er war der erste seiner Art. Denn als in Europa noch alle an den Diesel geglaubt hatten, baute Mitsubishi zum ersten Mal einen Plug-in-Hybrid in ein SUV und hatte so mit dem Outlander über die Jahre immerhin 100.000 Kunden gefunden.

Doch ausgerechnet als auch der Rest der Welt die Vorzüge der Technik erkannt hatte, nahmen die Japaner den