Dienstag, 09. September 2025

zurück
Plus BYD Dolphin Surf

Große Welle bei der Generation E?

Die Europäer üben sich noch in Ankündigungen, doch die Chinesen machen Ernst: Mit dem Dolphin Surf macht BYD das Elektroauto wieder etwas erreichbarer. Wird der Kleinwagen damit zum großen Hit?

27.05.2025 UPDATE: 27.05.2025 08:14 Uhr 2 Minuten, 55 Sekunden

Wuselt gern durch die Stadt: Der kleine Dolphin macht auch beim Fahren einen fast schon erwachsenen Eindruck. Foto: BYD/dpa-tmn​

Von Thomas Geiger

Berlin. (dpa-tmn) Die Welle der halbwegs bezahlbaren Elektroautos rollt und BYD setzt sich an die Spitze. Hierzulande hat VW bisher nicht einmal den ID.2 für 25 000 Euro fertig und über den ID.1 für unter 20.000 Euro sagen die Wolfsburger noch nicht viel. Renault hat den Twingo für ebenfalls unter 20.000 Euro erst angekündigt. Die Chinesen bringen nun für 19.990 Euro

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote