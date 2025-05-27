Von Thomas Geiger

Berlin. (dpa-tmn) Die Welle der halbwegs bezahlbaren Elektroautos rollt und BYD setzt sich an die Spitze. Hierzulande hat VW bisher nicht einmal den ID.2 für 25 000 Euro fertig und über den ID.1 für unter 20.000 Euro sagen die Wolfsburger noch nicht viel. Renault hat den Twingo für ebenfalls unter 20.000 Euro erst angekündigt. Die Chinesen bringen nun für 19.990 Euro