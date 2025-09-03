Frankfurt am Main. (dpa-tmn) Ja, noch ist Sommer, doch der Herbst steht schon in den Startlöchern. Es dauert nicht mehr lange, bis für viele wieder die saisonale Reifenwechselsaison startet. Es sei denn, es drehen sich Ganzjahresreifen am Auto. Dann bleibt einem das saisonale Wechselballett erspart.

Die auch Allwetterreifen genannten Pneus können ihre Vorteile vor allem in gemäßigten