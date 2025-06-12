Von Peter Löschinger

Berlin/München. (dpa-tmn) Wird denn alles immer teurer? In der Absolutheit können wir das hier zwar nicht klären. Aber wer den Auto-Führerschein machen will, muss tatsächlich immer tiefer in die Tasche greifen. Die Kosten sind in den vergangenen Jahren immer höher geworden.

So stiegen die Preise für Fahrschule und Führerscheingebühr laut Statistischem