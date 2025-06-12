So lässt sich beim Führerschein sparen
Autofahren zu lernen wird immer teurer. Doch es gibt Tipps und Tricks, um günstiger zur Fahrerlaubnis zu kommen. Ein Überblick.
Von Peter Löschinger
Berlin/München. (dpa-tmn) Wird denn alles immer teurer? In der Absolutheit können wir das hier zwar nicht klären. Aber wer den Auto-Führerschein machen will, muss tatsächlich immer tiefer in die Tasche greifen. Die Kosten sind in den vergangenen Jahren immer höher geworden.
So stiegen die Preise für Fahrschule und Führerscheingebühr laut Statistischem
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+