Dienstag, 09. September 2025

So lässt sich beim Führerschein sparen

Autofahren zu lernen wird immer teurer. Doch es gibt Tipps und Tricks, um günstiger zur Fahrerlaubnis zu kommen. Ein Überblick.

12.06.2025
Unterricht am Steuer: Auch wer Schule nicht so mag - in der Fahrschule passt man besser konzentriert auf, das spart am Ende auch Geld. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Von Peter Löschinger

Berlin/München. (dpa-tmn) Wird denn alles immer teurer? In der Absolutheit können wir das hier zwar nicht klären. Aber wer den Auto-Führerschein machen will, muss tatsächlich immer tiefer in die Tasche greifen. Die Kosten sind in den vergangenen Jahren immer höher geworden.

So stiegen die Preise für Fahrschule und Führerscheingebühr laut Statistischem

