Mittwoch, 24. September 2025

Plus Auto weg, und nun?

Welche Versicherung zahlt nach einem Diebstahl?

Was betroffene Autofahrer versicherungstechnisch beachten müssen - und was gilt, wenn der Wagen "nur" aufgebrochen worden ist. 

24.09.2025 UPDATE: 24.09.2025 08:22 Uhr 1 Minute, 12 Sekunden
Nach einem Autodiebstahl ist eine schnelle Polizei- und Versicherungsanzeige wichtig für eine reibungslose Schadenabwicklung. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Berlin. (dpa-tmn) Sie wollen morgens zur Arbeit fahren, biegen um die Ecke, wo das Auto steht und - sehen nichts mehr. Das Auto wurde gestohlen. Das zieht oft viel Papierkram und viel Rennerei nach sich. Doch welche Versicherung kommt eigentlich für einen Autodiebstahl auf?

Bei Diebstahl tritt eine eventuell abgeschlossene Teilkaskoversicherung ein. Diese ist auch Bestandteil

