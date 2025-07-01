Von Tom Nebe

Aachen. (dpa) Ein schöner Sommerabend: Lustige Gespräche, Grillen, ein bisschen Bier und Wein - und dann im Auto nach Hause?

Das kann ein böses Ende nehmen. Gerade wer Alkohol gewohnt ist, unterschätzt oft seinen Promillewert, sagt der Internist Ivo Grebe. Im Interview erklärt der Mediziner, warum das höchst gefährlich werden kann und wie unterschiedlich Alkohol bei