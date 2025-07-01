Kann man gezielt bis 0,5 Promille trinken?
Ein Glas ist doch kein Problem - denken viele. Doch sie unterschätzen, wie schnell Alkohol die Reaktionsfähigkeit trübt. Ein Arzt erklärt, was Autofahrer über die Wirkung im Körper wissen sollten.
Von Tom Nebe
Aachen. (dpa) Ein schöner Sommerabend: Lustige Gespräche, Grillen, ein bisschen Bier und Wein - und dann im Auto nach Hause?
Das kann ein böses Ende nehmen. Gerade wer Alkohol gewohnt ist, unterschätzt oft seinen Promillewert, sagt der Internist Ivo Grebe. Im Interview erklärt der Mediziner, warum das höchst gefährlich werden kann und wie unterschiedlich Alkohol bei
