So läuft der aktuelle Stellantis-Rückruf ab
Sie fahren einen Peugeot, Citroën, Opel, DS oder Fiat mit dem 1,5-Liter-Blue-HDi-Diesel? Dann achten Sie auf Post im Briefkasten und auf Motorgeräusche. Stellantis hat einen Rückruf gestartet.
Von Peter Löschinger
Rüsselsheim/München. (dpa) - Post vom Autohersteller oder gar vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)? Dann wird’s ernst: Aktuell hat der Autokonzern Stellantis eine freiwillige Rückrufaktion gestartet. Diese umfasst rund 141.700 Fahrzeuge in Deutschland.
Betroffen sind Autos der Konzernmarken Peugeot, Citroën, Opel, DS Automobiles und Fiat der
