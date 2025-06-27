Von Jörg Wiebking

Frankfurt/Main/Offenburg. (dpa) Tarifverhandlungen, Streiks, Lohnabschlüsse: Gewerkschaften stehen im Rampenlicht, wenn sie für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen kämpfen. Doch sie bieten ihren Mitgliedern weit mehr. Was leisten sie? Für wen lohnt sich die Mitgliedschaft? Und was kostet sie? Antworten auf wichtige Fragen.

Welche Aufgaben übernimmt eine