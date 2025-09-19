Freitag, 19. September 2025

Plus Andersartig robust

So schlägt sich der Mazda3 beim Tüv

Der Mazda3 ist der Golf-Konkurrent des japanischen Herstellers, ein meist verlässliches Kompaktklassenauto, das vor allem als junger Gebrauchter überzeugt. Und wer's mag: Er versprüht gewisse Exotik.

19.09.2025 UPDATE: 19.09.2025 10:26 Uhr 1 Minute, 54 Sekunden

Kunstvoll gezeichneter Kompakter? Das müssen Sie selbst entscheiden - aber aus der Masse der Konkurrenz dürfte der Mazda3 schon herausstechen. Foto: Mazda/dpa-tmn​

Von Stefan Weißenborn

Berlin. (dpa-tmn) Das Design von Mazda ist seit Jahren etwas scharfkantiger und exotischer als bei vielen anderen Herstellern. Der Mazda3, Wettbewerber in der Golf-Klasse, macht da keine Ausnahme - vor allem, wenn es das aktuelle Modell sein soll. Aber auch der ebenfalls hier betrachtete Vorgänger ist ein scharf gestaltetes Auto.

