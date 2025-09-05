Dienstag, 09. September 2025

Plus 50 Jahre Komfort

Ausfahrt mit der Honda Gold Wing

Straßenkreuzer auf zwei Rädern, Tourenpanzer, Schlachtschiff oder einfach nur Goldie. Die Honda Gold Wing hat viele Spitznamen. Das Touren-Motorrad wird 50 Jahre alt - wie fährt es sich?

05.09.2025 UPDATE: 06.09.2025 06:00 Uhr 4 Minuten, 18 Sekunden
Hier sitzt man gern länger im Sattel: Die Honda Gold Wing ist abenteuerlustig und für ausgedehnte Touren gemacht. Foto: Honda/dpa-tmn

Von Fabian Hoberg

Frankfurt/Main. (dpa-tmn) Leistungsstarker Motor, ausladende Verkleidung und eine Sitzbank wie ein Sofa: Kaum ein Motorrad eignet sich besser für die Langstrecke als die Honda Gold Wing – und das seit 50 Jahren.

Die Honda Gold Wing startete 1975 mit der GL 1000 und setzte gleich Maßstäbe bei den Tourenmotorrädern. Zunächst trieb ein Vierzylinder-Motor die Gold

