Von Fabian Hoberg

Frankfurt/Main. (dpa-tmn) Leistungsstarker Motor, ausladende Verkleidung und eine Sitzbank wie ein Sofa: Kaum ein Motorrad eignet sich besser für die Langstrecke als die Honda Gold Wing – und das seit 50 Jahren.

Die Honda Gold Wing startete 1975 mit der GL 1000 und setzte gleich Maßstäbe bei den Tourenmotorrädern. Zunächst trieb ein Vierzylinder-Motor die Gold