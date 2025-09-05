Ausfahrt mit der Honda Gold Wing
Straßenkreuzer auf zwei Rädern, Tourenpanzer, Schlachtschiff oder einfach nur Goldie. Die Honda Gold Wing hat viele Spitznamen. Das Touren-Motorrad wird 50 Jahre alt - wie fährt es sich?
Von Fabian Hoberg
Frankfurt/Main. (dpa-tmn) Leistungsstarker Motor, ausladende Verkleidung und eine Sitzbank wie ein Sofa: Kaum ein Motorrad eignet sich besser für die Langstrecke als die Honda Gold Wing – und das seit 50 Jahren.
Die Honda Gold Wing startete 1975 mit der GL 1000 und setzte gleich Maßstäbe bei den Tourenmotorrädern. Zunächst trieb ein Vierzylinder-Motor die Gold
