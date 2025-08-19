Von Thomas Geiger

Berlin. (dpa-tmn) Nissan führt eine neue Generation seines Elektrofahrzeugs Leaf ein. Nach dem Marktstart der ersten Generation vor 15 Jahren und zwischenzeitlicher Konkurrenz durch andere Hersteller planen die Japaner den Verkaufsstart für das letzte Quartal dieses Jahres. Die dritte Generation geht zu Schätzpreisen ab etwa 37.500 Euro an den